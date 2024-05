“Me queda claro que tienen agenda pro-Xóchitl”: Samuel García responde ante ataques en medios

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un video en redes sociales en el que abordó varias acusaciones y rumores recientes en su contra publicados en medios de comunicación, afirmando su disposición a aclarar cualquier difamación hacia su familia y su proyecto político, señalando que las acusaciones están inventadas y exageradas.

“Cada una de las portadas no me dieron derecho de audiencia, no me dieron réplica, y todo está inventado, exagerado y refrito”, refirió el gobernador al señalar que más de 18 portadas se han publicado en su contra en una estrategia que definió como una agenda pro-Xóchitl (Gálvez).

García mencionó que no le dieron derecho de audiencia ni réplica antes de que las noticias se publicaran y defendió su integridad, indicando que siempre ha donado su sueldo y que no tiene nada que esconder. También comentó sobre su participación en negocios familiares antes de su entrada en la política.

“¿Por qué no publican el tren que llegó, que va a ser el mejor del continente? ¿O por qué no publican que ya terminamos la carretera Gloria-Colombia después de 40 años sin carreteras? Pues porque quieren ayudar a Xochitl. No han publicado un solo logro de Samuel García. Pero sí inventarnos cosas”, criticó.

Responde a las polémicas

Samuel García cuestionó una publicación que lo acusaba de comprar 18 hectáreas en San Pedro, afirmando que es falsa y explicó que su padre recibió un terreno como pago en especie por auditorías que ahorraron más de 20 mil millones de pesos a una empresa desde 2005. Este terreno, de 300 millones de pesos, fue parte de un acuerdo legítimo, y no hay nada ilegal en ello.

Asimismo, reiteró su disposición a renunciar si se encuentra alguna ilegalidad en sus acciones y explicó que su padre recibió un terreno como pago en especie por auditorías que ahorraron millones de pesos a una empresa.

García detalló que este terreno fue parte de un acuerdo legítimo y que no hay nada ilegal en ello. Asimismo, desmintió que la propiedad esté a su nombre y señaló que la empresa involucrada ha hecho un despliegue público para aclarar la situación, pidiendo no ser involucrada en política.

Vinculación con Adrián de la Garza

Samuel también se refirió a una denuncia previa, hecha por el candidato a la alcaldía de Monterrey Adrián de la Garza, sobre propiedades y pagos de servicios que fueron aclarados en su momento. Explicó que en su firma familiar es común recibir pagos en especie y que todo está documentado y es legal.

Además abordó otra noticia sobre el incremento de ingresos de su firma de abogados, explicando que crecido 360 veces desde antes de que él fuera diputado. Reiteró que como diputado y senador, donó su sueldo y no manejaba recursos públicos. Defendió su historial de donaciones a causas como el DIF y el cáncer.

En relación a una noticia que cuestiona la existencia de ciertos créditos fiscales, García afirmó que estos créditos existen y son confidenciales. Mencionó que hay seis créditos de miles de millones de pesos que han sido resueltos a favor de la empresa, demostrando que el SAT actuó ilegalmente y beneficiando a la empresa cliente.

Ataques electorales

El gobernador expresó su frustración con la cobertura mediática y acusó a los medios de tener una agenda política en su contra, particularmente a favor de Xochitl Gálvez y Adrián de la Garza. Mencionó que estas acusaciones surgen en un contexto electoral, intentando desacreditarlo a él y a su partido, Movimiento Ciudadano.

“Lo mínimo que puede hacer un periodista serio, como yo los consideraba, pero después de esto pues ya me dan penita: ‘Oye, gobernador, me llegó esto’. Ahí mismo les aclaro. Pero no, mejor reciben a Adrián aquí en El Norte”. — Samuel García, gobernador de Nuevo León

García pidió respeto hacia su familia, especialmente hacia su padre, quien dijo que ha trabajado honestamente por 45 años en su despacho. Destacó que su padre no se involucra en política y solo se dedica a su trabajo profesional.

Concluyó pidiendo a los medios que cesen las difamaciones, especialmente en tiempos electorales. Ofrece pruebas y sentencias para cualquier inquietud que pueda surgir sobre las acusaciones en su contra.