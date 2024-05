Colapsa escenario de carro alegórico en Monterrey

La ciudad de Monterrey se convirtió, en las últimas semanas, en una de las metrópolis más populares en diversas redes sociales. Lamentablemente la fama fue por un accidente que ocurrió durante un mitin político de Movimiento Ciudadano: cayó el escenario.

El hecho, que costó la vida de nueve personas y más de cien lesionados, provocó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitiera un mensaje en el que pedía que toda la población estuviera resguardada en sus hogares ante el fuerte clima.

Ahora, se comenzó a viralizar el video que muestra cómo el escenario de un carro alegórico estuvo a nada de caer sobre un grupo de personas. De acuerdo con diversos medios locales, el incidente ocurrió cuando la estructura se enredó con cables de telefonía.

Todo lo antes narrado se suscitó durante la “Marcha de la Diversidad 2024″ en Monterrey, Nuevo León: “El accidente ocurrió sobre el cruce de la avenida Pino Suárez con la calle Tapia, ubicadas en el centro de la ciudad de Monterrey”, explicó el sitió antes citado.

Hasta el momento no se conoce el caso de alguna persona lesionada; el video suma miles de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “Uff Diosito dando más señales, esto no es coincidencia”, “Aquí no fue Samuel García y ni Mariana a tomarse la foto”, “Ya suspendan todas esas actividades, ya no saben instalar nada, todo se les cae y acaba en tragedia” o “Cuando van a entender que tienen que correr al de Protección Civil del Estado y de los municipios que solo sirven a Samuel no a los ciudadanos”.