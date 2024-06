PRI y PAN piden se acelere juicio político contra Samuel García

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde al Congreso local para llevar a juicio político a Samuel García, las bancadas del PRI y del PAN en el Legislativo turnaron el caso a la Comisión Anticorrupción para que se le dé celeridad.

En rueda de prensa conjunta, Perla Villarreal y Lorena de la Garza, del PRI y Carlos de la Fuente, del PAN exhortaron al ejecutivo estatal para no interponga un recurso que demore más el proceso.

“Esto es solo por la omisión del Presupuesto de Egresos. Estamos exhortando para que evite poner algún recurso adicional que dilate el proceso para que (García) venga a comparecer y aportar pruebas, que es a lo que tiene derecho”, explicó De la Garza.

Añadió que el miércoles, una vez más, fueron testigos de una de las acciones para dilatar este proceso, que el mandatario estatal ha venido coordinando, desde el 5 de febrero.

“Es el hecho de que los diputados de Movimiento Ciudadano no se presenten a sesionar; hoy fueron llamados, fueron convocados para venir a este periodo extraordinario, inclusive para reconocer la figura por un mandato de un tribunal y reconocer a la persona de Rosaura Guerra como integrante de esta Legislatura.

“Y ni así tuvieron la dignidad de venir a pararse a sesionar en este Congreso. No me extraña a mí el resultado que recibieron el pasado domingo pues están pidiendo trabajo para un trabajo que no vienen a ejercer”.

De la Fuente indicó que esperan se establezca la Comisión para el juicio político.

“Ya se nos exige que le demos continuidad”, destacó el panista.

Aclaró que los grupos legislativos PRI y PAN continuarán trabajando hasta el 30 de agosto que es cuando concluye la actual legislatura.