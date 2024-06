Están desesperados por fabricar evidencias falsas.- Adrián de la Garza

Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey, hizo un llamado a que se respete la voluntad de todos los regiomontanos y garantizó que defenderá cada uno de los votos que lo llevaron al triunfo después de que Mariana Rodríguez compartió en Instagram historias en las que supuestamente agentes ministeriales intervinieron en la elección.

A través de un video que compartió en sus redes sociales De la Garza dijo que sus rivales políticos están desesperados por fabricar evidencias falsas.

“Para buscar afectar la elección de Monterrey. Utilizando una foto de una reunión informal, sacada absolutamente de contexto, intentan ahora inventar una historia sin pies ni cabeza”, expresó De la Garza.

Indicó que todo mundo sabe que fue procurador y conoce a muchas personas que trabajan en, prácticamente, todas las corporaciones de seguridad.

“Incluso el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Palacios, y el comisario de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, fueron mis colaboradores.

“Hoy por las propias publicaciones que hace la candidata me entero de que hubo detenciones y no me extraña porque si algo hubo el día 2 de junio fue compra de votos de Movimiento Ciudadano y una intervención sin precedentes del gobierno estatal en la elección”.

De la Garza recordó que el propio gobernador concluyó el 2 de junio publicando que fue una jornada tranquila.

“Ahora más de una semana después pretenden ensuciarla, ¿por qué una semana después? Por una razón muy sencilla: porque es el tiempo que han tardado en fabricar sus historias”.

El alcalde electo señaló que incluso tiene conocimiento que este fin de semana, una semana después de la jornada electoral, fabricaron actas notariales que pretenden utilizar en su contra.

“La ciudadanía de Monterrey decidió y el voto no les favoreció”, expresó De la Garza.

En su publicación, Mariana Rodríguez pidió a quienes tengan evidencia de la intervención de ministeriales en la elección, que se las hagan llegar.

“A mi NADIE me roba la elección”, compartió la emecista.