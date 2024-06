Un hecho inédito que se vuelve escándalo nacional: PAN denuncia a infiltrados en elección de Santa Catarina

Porque consideran que es un hecho insólito que se vuelve escándalo naciona l, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (Fedenl), una denuncia penal en contra de 109 funcionarios municipales de Santa Catarina que se infiltraron como observadores el 2 de junio.

“Estamos presentando esta denuncia porque la ley es muy clara: no puede ser observador electoral quien milite en un partido político y quien además tiene una posición en una administración pública. La Ley Electoral de Nuevo León es clara y en este sentido la denuncia es en contra de los observadores”, explicó Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal de Acción Nacional.

Señaló que se debe distinguir lo que es la autoridad electoral de las conductas de las personas, como lo decía Olga Castro, titular del INE Nuevo León.

“Cuando llegue un ciudadano a pedir ser observador es bajo protesta de decir verdad de que cumplen con los requisitos legales para hacerlo, es decir un ciudadano llega, firma su formulario y manifiesta que cumple con los requisitos legales, el INE no puede estar verificando, sería una carga desproporcionada”.

Salinas Wolberg aclaró que la denuncia no es contra la autoridad electoral sino contra las 109 personas que falsearon información ante la autoridad competente.

“Y es muy grave porque el delito que se configura es falsedad en declaraciones bajo protesta de decir verdad y estas personas deben de ser investigadas por la autoridad competente, en este caso la Fiscalía y fincar la responsabilidad, más allá de lo que nosotros logremos respecto a anular la elección.

“Confiamos en que sí lo vamos a hacer (anular la elección), lo que no podemos permitir en un estado como Nuevo León es que se siente un precedente donde los ciudadanos le mientan a la autoridad electoral y se infiltren como observadores en un proceso cuando no cuando no cumplen con los requisitos legales para ello”, destacó el dirigente albiazul.

Héctor Castillo, quien fue candidato de la coalición Fuerza y corazón x Nuevo León, señaló que todo apunta a que Jesús Nava, alcalde electo de Santa Catarina, está detrás de esta situación.

“Este es un hecho inédito que se vuelve un escándalo nacional por la distorsión que tiene la función de ser un observador electoral. La forma intelectual con dolo, premeditación, alevosía y ventaja que hacen es, evidentemente, para favorecer a un candidato y lo dice nuestro presidente, Hernán Salinas: se ve la maquinación del alcalde con licencia para la cuestión de su voto”, destacó Castillo.

La denuncia interpuesta este martes ante la Fedenl es aparte de juicio que el PAN estatal solicitará ante el Tribunal Estatal Electoral por el mismo presunto delito.