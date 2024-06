Nuevos diputados de Morena dicen: “¡No al ´chapulineo´!”

Con más de 500 mil votos conseguidos en Nuevo León los diputados de Morena dejarán de ser minoría en el Congreso y lucharán por lograr un balance entre las fuerzas políticas para acabar, de una vez, con legisladores que cobran, pero no trabajan y que el estado avance como nunca antes.

Tras la entrega de constancias de mayoría y plurinominales a diputados del partido guinda, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, los ganadores de la contienda coincidieron en señalar que “no habrá chapulineo” ni peleas internas por el poder.

Anylú Bendición Hernández

Después de haber puesto el corazón en la elección ahora los morenistas lo pondrán en el trabajo, dijo la diputada que ganó la reelección en Escobedo.

“Sacamos muchísimos votos, le ganamos al PAN y estoy segura de que en el Congreso también le vamos a ganar al MCPRIAN”, expresó Hernández.

Reconoció que los tres años de la actual legislatura estuvieron un poco complicados al ser minoría.

“Los resultados de esta votación son históricos, hacia la izquierda”.

Hernández señaló que en la siguiente legislatura ningún partido tendrá la mayoría.

“Pues ahora sí que el PRIAN tendrá que sentarse a dialogar, se acabó la soberbia, se les acabó ser dueños del Congreso, necesitamos trabajar todos juntos y la petición es que, por primera vez, dejen de pelear y se interesen en las necesidades de la gente”.

La diputada confirmó que en esta ocasión ningún diputado de Morena se dejará seducir para cambiar de partido.

“Vamos a estar firmes con Morena y el Plan C”, aseguró.

Lupita Rodríguez

La petista señaló que en la legislatura que comienza el 1 de septiembre se impondrá la experiencia.

“Tuvimos una votación bastante robusta comparada con la de 2021 cuando perdimos el registro… obtuvimos 162 mil votos para la Presidencia; más de 100 mil votos al Senado. Gracias al PT se ganó la fórmula de la coalición Sigamos Haciendo Historia”, expresó Rodríguez.

Indicó que en su caso, por su experiencia, lo que le interesa es Nuevo León.

“Nos interesa impulsar que transite el Congreso del estado, que se rompa ese dique de inmovilidad legislativa y que sirvamos de impulsores para que el Legislativo retome su cauce y pueda hacer su función, que es trabajar por Nuevo León”, destacó Rodríguez.

Tomás Montoya

Los diputados de Morena serán un contrapeso para los otros grupos legislativos en el Congreso del estado, señaló Montoya.

“Es una responsabilidad muy grande la que tendrá Morena de cara a esta siguiente legislatura y en eso vamos a centrar los esfuerzos”, explicó. “Ya tendremos una reunión con todos los compañeros de la bancada para ir armando la agenda legislativa”.

Montoya reconoció que hay temas prioritarios como la movilidad, medio ambiente y, desde luego, la seguridad.

Detalló que las diferencias de opinión y de ideología no deben ser problema para la construcción de consensos.

“Debe haber un llamado a la madurez, a la mira de alturas de parte de todas las bancadas que integrarán la siguiente legislatura y que en consecuencia podamos construir entre todos una agenda de trabajo que dé resultados”.

Montoya espera que en la siguiente legislatura no haya “chapulineo”.

“Espero que no, la gente ha dado un mandato de cómo quiere que esté integrada la legislatura. Creo que esa integración debe quedar hasta el final”, añadió Montoya.

Mario Soto

Para el diputado originario de García el pueblo de Nuevo León le dio un mandato y lo cumplirá.

“No podemos fallarle a 500 mil personas que nos dieron su respaldo y esperan que hagamos cosas buenas, sobre todo seguir los principios de la 4T”, expresó Soto.

El morenista advirtió que ya se acabaron los pleitos entre partidos.

“Lo que vamos a hacer es una agenda para los derechos sociales de la población, sobre todo llegando vamos a presentar una iniciativa para que las personas de 30 a 64 con discapacidad reciban una pensión para el bienestar”.

Soto invitó a dejar a un lado los dimes y diretes para llegar a acuerdos y conciliaciones.

En la siguiente legislatura, adelantó Soto, sí se va a sesionar.

“Vamos a sesionar y a impulsar iniciativas para Nuevo León”, afirmó, “tenemos que hablar del transporte, de la crisis hídrica, de la Ley de Desarrollo Urbano”.

Y, sobre todo, advirtió: “¡No habrá ´chapulineo´!”.

“No, no, no. De parte de mis compañeros son morenistas muy firmes y yo nací políticamente en Morena y me voy a quedar en Morena”.

Greta Barra

Entusiasmada, lista y esperando que llegue el 1 de septiembre, así está la morenista que siente que puede hacer un buen trabajo en el Congreso del estado.

“Me hace muchísima ilusión. De verdad, Morena vamos a ser un contrapeso que hace falta hoy en día”, dijo.

Barra añadió que actualmente la ciudadanía es rehén del MCPRIAN.

“Tenemos un montón de temas pendientes, yo digo que uno de los principales es el fiscal; es una deuda que no se logró en esta legislatura que, además, es la peor que hemos tenido”.

Dijo que su bancada se va a tomar muy serio su trabajo.

Hizo hincapié en que sin importar si les ofrecen dinero, si los amenazan o los asustan, seguirán fieles a Morena.

“¡Se acabó el miedo!”, expresó Barra.