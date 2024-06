No permitamos que Monterrey sea escenario del terror.- Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez insistió en que no se trata de ganar o perder una elección sino de no quedarse callados ni de brazos cruzados ante la injusticia y este lunes reveló que el patrimonio de dos personas quedó reducido a cenizas por ser simpatizante de Movimiento Ciudadano o pertenecer a su planillla de regidores .

La excandidata a la alcaldía de Monterrey dijo que los vehículos de Brenda Pérez y del hermano de Selene García fueron, presuntamente incendiados, por gente del PRI y de Adrián de la Garza, ganador de la elección.

“Ante todos estos casos de abuso contra personas inocentes y de bien, que al igual que muchas otras mujeres y hombres de Monterrey se levantan todos los días a trabajar y a sacar adelante a sus familias, esta lucha es un llamado a que como ciudadanos no permitamos que las elecciones en nuestra ciudad y en el país sean el escenario de la violencia y del terror”, expresó Rodríguez.

La emecista dio a conocer que en el caso de Brenda Pérez, quien aspiraba a ser regidora de Monterrey, el 23 de mayo, aproximadamente a las 01:30 horas, ella y su familia se despertaron por las llamas que consumían sus dos carros estacionados en la cochera .

“Ella mencionó que en ese momento su prioridad fue proteger a su pequeña sobrina de 4 años que se encontraba en su casa y que le tocó presenciar esta agresión”, recordó Rodríguez. “Gracias a que los vecinos de la doctora Brenda la auxiliaron y ayudaron a apagar el incendio este cobarde ataque no se convirtió en una tragedia con pérdidas humanas. Lo que Adrián de la Garza y el PRI le hicieron a la doctora Brenda y a su familia fue robarles la paz y la tranquilidad ”.

Dos días más tarde, añadió, el 25 de mayo, aproximadamente a las 23:00 horas, el hermano de Selene García, quien también fue candidata a regidora en la planilla de Rodríguez avisó a su familia que su vehículo estaba en llamas.

El joven, estudiante universitario, llamó a su papá para decirle que su camioneta estacionada en su cochera se encontraba incendiada.

“La familia de Selene García también ha sido afectada por Adrián de la Garza y por el PRI. El mismo día del ataque, su papá, el arquitecto Miguel Ángel García, también fue golpeado brutalmente por tres sujetos cuando salía de su oficina en la colonia Niño Artillero.

“El señor Miguel Ángel es uno de los tres casos que les presentamos la semana pasada y que fueron cobardemente lastimados. Estos dos casos son una muestra más de que Adrián de la Garza y el PRI son expertos en crear caos, daño y miedo a las personas con tal de conseguir el poder”.

Los afectados, señaló Rodríguez, antes de ser simpatizantes de Movimiento Ciudadano o parte de su equipo son hijas e hijos, hermanos, padres de familia, abuelos, esposos y amigos.

“Lo único que buscaban era ayudar y mejorar la ciudad en donde todas y todos vivimos, por eso no me cansaré de repetir que esto no se trata de ganar o perder una elección se trata de no quedarse callados ni de brazos cruzados ante la injusticia y ante todos estos casos de abuso contra personas inocentes y de bien”, agregó la excandidata.