Mientras se combate la contaminación en exteriores… ¿qué pasa con la contaminación interior?

Cuando se habla de aire contaminado siempre se piensa en el exterior, sin embargo, pocas veces -o nunca- es tomada en cuenta la contaminación al interior de la casa , escuela, centro de trabajo que es donde la gente pasa el 90% de su tiempo .

En Monterrey, la expectativa es que la contaminación siga en aumento y por los daños en la salud de los habitantes, expertos en calidad del aire urgieron a gobiernos y empresas privadas a impulsar inversiones en la purificación del aire interior de edificios para reducir el deterioro en la salud de las personas , los fallecimientos y hasta en la productividad.

El doctor Bruce L. Davidson, profesor clínico de la Universidad de Medicina Washington State Floyd y expresidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tuberculosis de Estados Unidos, dijo que el aire interior de edificios, como hospitales, escuelas, oficinas, plazas comerciales, plantas industriales y hasta hogares, también tiene contaminantes del exterior que entran por puertas, ventanas, por otros puntos y por personas que traen infecciones.

Además, señaló, hay otros contaminantes en el interior, lo que también afecta a las personas en general.

“Incluso las personas saludables tienen vulnerabilidades y pueden mostrar síntomas frecuentes como tos, sonidos agudos y silbantes al respirar, alergias, gripe y bronquitis”, señaló Davidson quien recomendó reducir los riesgos limpiando el aire en interiores.

Ejemplificó que en el caso de personas con asma, con un 8% de los estadounidenses afectados por este padecimiento, mejoran sustancialmente su nivel de vida al respirar aire filtrado en lugares cerrados durante gran parte de su jornada diaria.

Marisa Jiménez de Segovia, directora general y fundadora de Air-Care de México y expresidenta de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (Ashrae) en Monterrey destacó que las personas pasan en promedio el 90% del tiempo en interiores de edificios, desde casas-habitación hasta los de todos los tipos y tamaños para trabajo, estudios, compras y diversión.

“Es importante que los gobiernos federal, estatal y municipales, así como las empresas privadas, aumenten sus inversiones para purificar el aire en interiores de sus edificios en los que laboran considerables cantidades de empleados por horas cada día y en los que también reciben a usuarios y clientes”.

Cuando hay una alerta ambiental emitida por las autoridades por la mala calidad del aire, añadió Jiménez de Segovia, el no realizar actividades en el exterior no brinda más seguridad y garantías de no tener afectaciones a la salud .

“En el interior de casas y centros laborales o educativos, entra al menos parte del mismo aire contaminado de la calle y se agrava con otros contaminantes del interior”, advirtió.

La también consultora en Control de Infecciones Medioambientales por el Consejo Americano de Certificación Acreditada (ACAC) añadió que para mejorar la calidad del aire que se respira en interiores se recomienda instalar y dar mantenimiento a filtros en los sistemas HVAC (aire acondicionado, ventilación y calefacción, por sus siglas en inglés), también lámparas de luz ultravioleta y purificadores de aire, para eliminar partículas en suspensión PM10 y PM2.5, incluyendo patógenos aerotransportados, ozono (O3), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), entre otro s.

“Está científicamente comprobado que la instalación, operación, limpieza, mantenimiento y sustitución de filtros y equipos de aire ayuda de manera importante a que se pueda respirar aire limpio, evitando la proliferación de enfermedades y padecimientos del sistema respiratorio”, señaló Jiménez de Segovia.

Rafael Pérez Vanzzini, especialista en alergia e Inmunología Clínica en Monterrey destacó que cada año se relacionan 3.8 millones de fallecimientos en el mundo con contaminantes en el aire interior de edificios, como la materia particulada, el ácido nítrico y el ozono .

También el aumento de padecimientos como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías sistémicas, alteraciones de cáncer pulmonar y EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que reducen el flujo de aire y causan problemas respiratorios, alergias, neumonía, exacerbaciones en crisis asmáticas, descontrol en problemas de rinitis alérgicas, alteraciones en conjuntivitis alérgicas y problemas cutáneos, incluso en la etapa prenatal.

“Además de los contaminantes que entran del exterior a los edificios por puertas, ventanas, ductos y otros orificios, en sus interiores se mezclan con otros que se generan ahí por diversos motivos, como la calidad de los materiales para su construcción, pintura, hongos de la humedad, preparación de alimentos, aerosoles para limpieza, aromatizantes y humo de cigarro, entre otros, por lo que muchas veces está más contaminado el aire interior”, aseguró.

Eleazar Rivera Mata, líder regional de Actividades Gubernamentales de Ashrae en Región 8 (México, Texas, Oklahoma y Arkansas) agregó que existen normas y estándares técnicos desarrollados por los profesionales de esta organización internaciona l.

Estos son utilizados mundialmente para definir la calidad del aire interior para los diferentes tipos y usos de edificios que proporcionen ambientes saludables y eficientes, los cuales están disponibles en su sitio internet (https://ashrae.org/) para ser consultados.

El área metropolitana de Monterrey, con más de 5 millones de habitantes, enfrenta desde hace más de cinco año altos niveles de contaminación , lo cual genera un incremento de enfermedades y muertes asociadas a la inhalación de partículas microscópicas y toxinas.

“Al no existir un plan integral por parte de los diversos niveles de gobierno ni en el sector empresarial para reducir las emisiones de contaminantes, los ciudadanos deben buscar alternativas que les permitan contrarrestar los efectos nocivos a su salud, y garantizar un mejor nivel de vida”, expresó Rivera Mata.