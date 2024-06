Lloverá sobre mojado, serán seis días de precipitaciones intensas para el estado, adelanta el gobernador de NL

Este fin de semana a Nuevo León le lloverá sobre mojado . Aunque se pronosticó que la tormenta tropical “Alberto” pasaría por la entidad entre miércoles y sábado, el gobernador Samuel García anunció que el domingo por la noche, lunes y martes, volverá a llover y el nivel de precipitaciones podría llegar a los 450 milímetros.

“Seguirá lloviendo con una más baja intensidad viernes y sábado, y el domingo entra otra corriente, no tan potente, pero va a llegar un segundo disturbio el domingo en la noche que nos va a traer también mucha lluvia el lunes y el martes.

“Entonces vienen seis días de bastante lluvia; obviamente el más fuerte es hoy (miércoles) y mañana (jueves), pero ya los siguientes días va a ´llover sobre mojado´, todo es escurrimiento, que eso es muy bueno para la ciudad, pero también es muy peligroso para los vados, para los arroyos”, dijo el gobernador.

García afirmó que el estado va a desplegar toda su capacidad para atender la contingencia.

“Van a estar todos los elementos, todos los helicópteros, todos los medios de transporte de Fuerza Civil, de Protección Civil”, explicó. “Empezamos recorridos desde las 4 de la tarde en todo el estado, van a estar todos los hospitales, las Unemes, los centros de salud de cabeceras municipales, ¡todos en alerta!”.

A pesar de que se indicó que “Alberto” entraría a tierra por Brownsville, Texas, en realidad fue más al sur, en Soto La Marina.

“Pero las lluvias son las mismas, la cantidad de agua inclusive aumentó un poco a lo pronosticado el lunes. Afortunadamente no viene con vientos tan agresivos, pero no hay que confiarnos. Insisto: cero riesgos y lo más prudentes posibles”, aconsejó el gobernador.

Indicó que habrá zonas del estado en las que puede llegar a haber, en menos de 24 horas, más de 250 milímetros de lluvia, sobre todo en los municipios pegados a la sierra.

“Va a bajar bastante agua por La Huasteca y tenemos que estar en alerta máxima de ríos y de arroyos. Serán como 100 milímetros, que es un mundo de agua”.

El gobernador del estado insistió en que hay que quedarse en casa para evitar riesgos. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Reiteró que es mejor quedarse en casa.

“No hay clases mañana (jueves), no hay clases el viernes justo para cuidar y que no tengamos ninguna tragedia, ninguna vida humana con este fenómeno”, expresó el ejecutivo estatal, “quiero pedirle a todo Nuevo León mucha prudencia porque no hemos tenido una lluvia así en mucho tiempo y tenemos que dimensionar los peores escenarios, inundaciones, que por tanta agua puede el sistema colapsar”.

¿Y las presas?

Sin contemplar lo que pueda llover entre domingo y martes, el gobernador señaló que las presas del estado se verán beneficiadas con la llegada de “Alberto”.

“ La expectativa en La Boca es que son 300 milímetros, es muy probable que La Boca se llene y la semana que entra se tenga que abrir la compuerta, eso es una gran noticia porque al final del día esa agua se va por el Río San Juan a El Cuchillo”.

El ejecutivo destacó que en el caso de Cerro Prieto el escenario optimista es entre 200 y 300 milímetros.

“Entonces podemos predecir que puede mejorarse entre un 9 y 16% de llenado. En el caso de El Cuchillo, que es la más importante, aquí sí va a haber un gran almacenamiento”, reveló. “Si llueven 100 milímetros, que es poco probable, subirá de 31% a 45%; si llueve 200 milímetros, de 31 a 60%”.

Si se cuenta la lluvia de domingo y lunes, añadió García, es probable que alcance los 300 milímetros y El Cuchillo llegue a 75% de llenado.

“La libertad, que es lo que más me entusiasma, ustedes saben que la cortina ya se cerró y es la más grande del continente. Esta presa es más o menos del tamaño de Cerro Prieto. Estamos contemplando 200 milímetros, es decir podríamos tener un 20%, un espejo ya bastante grande”.