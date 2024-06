Analizarán diputados a marchas forzadas Presupuesto 2024; piden etiquetar fondos municipales

A marchas forzadas es como los legisladores locales tendrán que analizar el presupuesto que este lunes enviará al Congreso de Nuevo León el gobernador Samuel García.

Tras la destrucción que dejó el paso de la depresión tropical “Alberto”, el ejecutivo estatal hizo un llamado a los diputados para que lo aprueben y de esta forma empezar lo antes posible con los trabajos de reconstrucción de zonas afectadas.

En una conferencia de prensa a la que acudieron casi todos los diputados, además de los alcaldes Cristina Díaz, de Guadalupe; Daniel Carrillo, de San Nicolás; César Garza de Apodaca; José Luis Santos, de Lampazos y David de la Peña de Santiago, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que tendrán que trabajar con premura.

“ Vamos a hacer trabajos forzados para verlo (el Presupuesto 2024) lo antes posible y poder trabajar , pero definitivamente no puede ser un trabajo a la ligera, no puede ser un cheque en blanco, no puede ser tomado con la necesidad de una visión que no tenga que ver con el tema de la reconstrucción ”, expresó.

Por eso, dijo De la Fuente, necesitan observar correctamente lo que les van a mandar.

“ Se rumora que nos van a enviar el presupuesto que tenían listo en noviembre del 2023 , que se presentaron directamente la pasada semana y que tenemos que apoyar a la comunidad y a los municipios metropolitanos y no metropolitanos porque todos los municipios se vieron afectados, unos con menos y otros, lamentablemente, con grandes afectaciones principalmente aquellos que están pegados a la Sierra Madre”, destacó el panista.

Los diputados y presidentes municipales condicionaron el apoyo al Presupuesto 2024 a un punto importante: primero que el gobernador entregue mil 750 millones de pesos que estaban destinados como fondos municipales del 2023.

Demandaron que ese dinero sea etiquetado para reconstrucción, pero sin presiones políticas.

De la Fuente afirmó que los alcaldes requieren recursos para atender a la comunidad y reconstrucción de la infraestructura estatal de carreteras tras el paso de la tormenta “Alberto”.

“De primera mano podría ser el recurso del 2023, los más de mil 700 millones de presos que no se entregaron en el presupuesto del 2023 que ya había obras licitadas, que ya había una planeación en qué se iba a ejecutar”.

De la Fuente explicó que tendrían que hacer una adecuación al presupuesto para que se utilice en lugar de infraestructura y seguridad, que era lo que tenía planeado .

“Que se pueda utilizar en el tema de la reconducción y con eso ya tengan nuestros alcaldes de primera mano recursos para hacerle frente la necesidad que tienen en sus municipios”, destacó.

Y de segunda mano, agregó, que en este presupuesto del 2024 se marquen fondos etiquetados directamente a las necesidades de los municipios.

“Para que no se vean en la necesidad de verse hostigados o de verse presionados de manera política para que les puedan dar ese apoyo a cambio de un favor político como acostumbra hacerlo el gobernador”, señaló, “que vengan debidamente etiquetados para reconstrucción en sus municipios”.

De la Fuente indicó que, por lo general, hacen un análisis presupuestal de tres a seis semanas.

César Garza, alcalde de Apodaca, señaló que se debe poner sobre la mesa dónde, para qué y con qué se va a utilizar ese dinero .

“Que nos va a convertir en uno de los estados más endeudados de la República Mexicana. También, si no cumplió con el presupuesto 2023 ¿qué nos hace pensar que sí lo hará con el Paquete financiero? Él (el gobernador) ejerce el financiamiento que necesita y luego, con cualquier pretexto jurídico congela los fondos a los municipios”.

El edil calificó de muy importante que la gente de Nuevo León lo entienda.

“Porque el día de mañana vamos a tener un gobernador que le va a decir a Nuevo León: ´Vengo a darle la solución a todos los daños que ocasionó la tormenta ´Alberto´, vengo y dejo un papel al Congreso y los diputados no me quieren ayudar a sacar adelante esto´. El tema no es así, si realmente hay intención de avanzar el movimiento se demuestra andando.

“Destrabemos presupuesto 2023, hay mil 750 millones en el banco, muertos por un conflicto político del 2023. ¡Vamos a darle paso a eso! Así sí se permitirían condiciones para empezar a analizar el 2024 y ver que sea un presupuesto que tenga garantías en el que se le explique a los diputados en qué se va a usar el financiamiento que nos va a convertir en uno de los estados más endeudados de México y cómo se va a garantizar que ese ejercicio presupuestal se derrame de manera equitativa entre todos los municipios de Nuevo León de acuerdo a sus necesidades y prioridades y emergencias y no de acuerdo criterios políticos”, destacó Garza.

Javier Caballero Gaona, del PRI resaltó que la respuesta del ejecutivo debe ser inmediata, independientemente de la aprobación del presupuesto .

“Yo he estado platicando muy de cerca con los alcaldes y alcaldesas de la zona sur y Santiago y de Rayones. Hay una gran desesperación por parte de ellos porque no han recibido ningún tipo de apoyo del ejecutivo”.

El tema de la reestructuración, añadió Caballero Gaona, no se puede subir a una arena política.

“Requiere reacciones inmediatas y mientras se aprueba el presupuesto, en lo que lo podemos analizar, el Gobierno del estado tiene que dar respuestas a los alcaldes y alcaldesas y a las comunidades que están incomunicadas”, señaló el legislador.