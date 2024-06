Ni una cosa ni la otra, Samuel García no presentará Presupuesto ni atenderá juicio político

Si Samuel García pensaba mandar el Presupuesto 2024 al Congreso era para ayudar a Santiago y Santa Catarina, dos de los más afectados por “Alberto”, pero los diputados del PRIAN insistieron en exigir los fondos municipales que se adeuda a los ayuntamientos desde el año pasado y revivieron los juicios políticos contra él y Javier Navarro, secretario general de Gobierno.

Sin embargo, el gobernador expresó que Nuevo León no necesita el Presupuesto.

“Se los digo: tenemos suficientes finanzas y tengo un 5% de deuda que no hemos pedido, más los fondos de desastres, más el fondo de Conagua, más el fondo de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), más el fondo de Banobras”, dijo el ejecutivo, “al estado no le falta dinero; si iba a mandar el presupuesto era pa´ ayudar a Santiago y a Santa Catarina y la respuesta fue: ´¡No, señor, páganos!, ´ratero´, ´cobarde´…. ya pa´ qué les digo más adjetivos”.

Alcaldes, preocupados

García reveló que los alcaldes de Santiago y Santa Catarina le expresaron su preocupación por el momento que atraviesan tras los desastres provocados por la depresión tropical.

Y reiteró que enviar el Paquete Fiscal era para darles una mano.

“El estado no necesita el Presupuesto”, reiteró el gobernador. “Entonces le dije a Javier(Navarro) si no quieren diálogo, no pierdas tiempo. Ya el presidente dijo que va pa´ delante; ya Hacienda nos autorizó el crédito y vamos a bajar recursos”.

La reflexión, dijo, también a sus mis amigos alcaldes y diputados.

“Porque estamos haciendo ruido innecesario y la gente ya no quiere. Yo, por eso, ya no me meto a ese tema, ni me voy a meter. ¿Ustedes creen que a los ciudadanos les interesa el juicio político de Javier Navarro?, ¿ustedes creen que le va a ayudar al estado un juicio político a Javier Navarro?

“O ¿ustedes creen que la ciudadanía de Monterrey le interesa que el Congreso forme una Comisión Jurisdiccional de reactivación de juicio político contra el gobernador? Y, ¿saben qué es lo peor, ciudadanos?, ¡no procede porque tenemos suspensiones! (el juicio) es perder el tiempo, es en vano todo el tiempo que se está perdiendo”.