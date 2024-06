“No se puede hablar de reconstrucción”, Samuel García dice que no se debe tirar el dinero de NL si faltan entre 12 y 15 huracanes

Aunque la semana pasada Javier Navarro, secretario general de Gobierno, anunció que las obras de reconstrucción en Nuevo León por el paso de “Alberto” comenzarían el viernes 21 de junio y después, el gobernador anunció que sería hasta el lunes, ahora Samuel García indicó que no se puede hablar de nuevas obras cuando quedan tres meses de huracanes.

Al participar en el Nuevo León Informa de este miércoles, el ejecutivo estatal reveló que, de acuerdo a expertos, se esperan entre 12 y 15 fenómenos durante la temporada.

Esta información se desprende, sobre todo, del Centro Nacional de Huracanes, una de las fuentes más certeras en la materia.

“No conviene (reconstruir), no vamos a tirar el dinero, arreglar un puente y en julio va a llegar el ciclón ´Cisal´ o el nombre que sea con C y se lo va a volver a llevar”, dijo el ejecutivo estatal.

Se esperan entre 12 y 15 huracanes

IEl mandatario indicó que como gobierno deben hacer una ultraplaneación.

“De qué sí tenemos que arreglar para no afectar la competitividad de la ciudad y qué tenemos que esperar”, señaló García. “Ese es el reto que este verano tan dinámico, este fenómeno del Atlántico 2024, que lo vienen diciendo los expertos va a ser como nunca”.

Reiteró que se esperan el doble o triple de fenómenos.

“Doce o 15 huracanes… ´Alberto´ no fue ni siquiera ciclón. Afortunadamente ayer me cercioré que contamos con el apoyo del Gobierno Federal, por eso mañana le voy a llevar al presidente una estrategia de planeación y administración. No se puede hablar de reconstrucción el 1 de julio si te quedan tres meses de huracanes; eso es lógica y estrategia”, señaló el mandatario.