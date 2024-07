Invierte IMSS más de 169 mdp en nueva UMF en San Nicolás

A partir del tercer trimestre de 2024 alrededor de 70 mil derechohabientes se verán beneficiados con la apertura de la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que atenderá a habitantes de San Nicolás y Escobedo.

La nueva Unidad Médico Familiar Número 73 presenta un 90% de avance en su construcción, informó el IMSS.

Estará ubicada en el municipio de San Nicolás para facilitar el acceso a los pacientes de la zona norte.

“Esta obra representa para el Seguro Social una inversión total de 169 millones 91 mil 650 pesos, de los cuales 137 millones 49 mil 9 pesos corresponden a obra y 32 millones 42 mil 641 pesos a equipamiento”, destacó el Seguro Social.

Agregó que se construirán 2 mil 485 metros cuadrados en un terreno de 5 mil 708 metros cuadrados.

“La nueva unidad médica, localizada en la Avenida Diego Díaz de Berlanga de la colonia Balcones de Santo Domingo, junto a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 65, desahogará las consultas de las UMF No. 6 y 31 del mismo municipio, así como de la UMF No. 43 de Escobedo”.

Esta Unidad Médico Familiar contará con 10 consultorios de Medicina Familiar y cinco consultorios para servicios de Medicina Preventiva.

“Además, tendrá salas de espera, área de consulta de Estomatología, Atención Médica Continua, Nutrición, Psicología, Farmacia, área de Gobierno y servicios auxiliares de diagnóstico (tomas de muestras, rayos X y ultrasonido)”.

El IMSS Nuevo León señaló que la plantilla estará integrada por 210 trabajadores de diversas categorías.

“Ofrecerá los múltiples servicios a su población adscrita”, indicó. “Esta obra es parte de un importante proyecto de inversión del Seguro Social para ampliar su infraestructura y mejorar la atención a la población derechohabiente de Nuevo León”.

Las áreas