Malecón de La Boca, muy bonito y limpio, pero la orilla de la presa llena de basura y maloliente

Mucha basura fue traída por las corrientes, sin embargo, el municipio no ha hecho limpieza.

En temporada vacacional uno de los lugares favoritos de los regiomontanos es la Presa de La Boca, especialmente ahora que luce como hace mucho no se veía: a su capacidad. Y es que después de “Alberto” el embalse, ubicado en Santiago, se llenó.

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del domingo a las 06:00 horas, el embalse tenía el 93.03% de almacenamiento lo cual representa un espectáculo increíble.

Los catamaranes nuevamente ofrecen paseos por toda la presa, hay música y el comercio local logró evitar la quiebra porque los restaurantes lucen llenos.

El malecón sí luce limpio y bien cuidado. Foto: Martín Fuentes

Sin embargo, la queja de muchos visitantes es el mal olor que despiden los residuos de basura que están amontonados a la orilla de la cuenca.

Restos orgánicos e inorgánicos se amontonan despidiendo aromas poco agradables. La mayoría de ellos, seguramente traídos por las corrientes que bajaban de ríos y de la sierra.

Pero muchos de ellos, arrojados por visitantes que no usan los contenedores de basura y prefieren arrojar botellas de pet de agua y refrescos.

En un recorrido por toda la orilla del malecón se pudo comprobar que la basura se amontona y a eso hay que sumar el excremento de los caballos que se ofrecen para pasear a la gente que acude.

Zapatos, bolsas de basura, restos de comida, bolsas de plástico, restos de madera, piedras lodo forman parte de la imagen que turistas contrastan con un malecón limpio y ordenado.

“Sí, todo muy bonito. Vine hace tres años y no había agua, ahora hay de sobra. Lo que no me gusta es la basura que se acumula en la orilla. Yo creo que se puede hacer un desazolve y todo estaría mucho mejor”, destacó Celia Saldívar, de Querétaro.

La gente camina ehtre escombro y basura si decide bajar del malecón. Foto: Martín Fuentes

Otra paseante, Amalia Garza, dijo que no visitaba la presa desde 2022.

“Ya no era bonito venir porque uno se iba muy triste por la sequía. Una vez caminamos hasta casi en medio de la presa… hasta donde está aquel barco y ahora qué diferencia. Pero sí deberían limpiar la orilla”, destacó Garza, de San Nicolás.

La entrada a 50 pesos

Muchas personas que visitaron este fin de semana la Presa de La Boca se llevaron una sorpresa porque el acceso al malecón estaba siendo cobrado a 50 pesos por vehículo.

Bajo un toldo un joven indicaba con señas que el auto o camioneta se detuviera.

“Son 50 pesos”.

“¿De qué?”.

“Es lo que ya se está cobrando”.

“Pero, ¿están dando algo o por qué?”.

“Son órdenes”.

De acuerdo a David de la Peña, alcalde de Santiago, el cobro de trata de una “aportación voluntaria” que se redirige al DIF municipal.

Destacó que el cobro es también porque en el malecón solamente caben 400 vehículos.

“En la parte donde se pueden estacionar y sobre el malecón caben alrededor de 400 vehículos. Esos son los que se pueden estacionar en la zona del malecón sin riesgo”, explicó De la Peña en una entrevista.

El lugar es vigilado por la torreta de la Policía de Santiago, además, cámaras monitorean el espacio y hay botones de pánico.