“Mejor publicar la realidad”: Samuel García ahora usará sus redes para informar sobre su gobierno

Desde este verano el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comenzará a subir a sus redes sociales toda la información que genere su administración, buena o mala porque los medios tradicionales publican “tonteras” y “grilla”.

En una historia de Instagram que compartió desde Nueva York, a donde acudió para participar en el Foro de Alto Nivel de la ONU, García señaló que hay muchas cosas buenas qué dar a conocer.

“No sé qué les pasa a los medios de Nuevo León. Siempre suben tonteras y lo malo con tal de hacer ´grilla´; nada propositivo ni a favor de Nuevo León”, expresó el mandatario.

Afortunadamente, añadió García, tiene muchos seguidores en sus redes y va a estar comunicando la verdad desde este verano en adelante.

“Todos los días, en mis redes cómo va Nuevo León, cómo va la economía”, señaló. “Mañana (el lunes) voy a la Bolsa… muchas empresas interesadas en Nuevo León que siguen invirtiendo.

“El martes voy al Council of Americas y vamos a ver empresas que van a Nuevo León… voy a ver bancos que quieren invertir”.

García aseguró que todo va muy bien en la entidad.

“Y no entiendo por qué no equilibran, todo es en contra, portadas en contra… por eso yo ya no los leo. Entonces mejor publicar la realidad, buenas y malas noticias. Hoy son buenas y apenas llevamos tres, años nos quedan tres”, explicó.

Presentará el lunes Plan Estatal del Cambio Climático

Durante este lunes 15 de julio, García participará en la Presentación de Informes Locales y Sectoriales Voluntarios sobre el progreso de la Agenda 2030 en México.

El martes 16 de julio, estará como panelista en la mesa redonda “Cerrar la brecha para el futuro que queremos” a través de la sinergia entre el clima y los ODS.

“Mañana vamos a presentar el Plan Estatal contra el Cambio Climático y el martes el Plan Maestro del Agua, mañana la delegación mexicana, representada por Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, vamos a hablar de cómo va México con la Agenda 2030. Los estados tenemos participaciones obviamente yo levante la mano”, explicó el gobernador.

