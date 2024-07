“Si me lo quieren regalar…”, aclara Mariana Rodríguez que no tiene depa en Nueva York

Si alguien le quiere regalar un departamento en Nueva York a Mariana Rodríguez, ¡adelante!, con mucho gusto lo aceptara.

De esta manera, la esposa del gobernador Samuel García salió al paso de la pregunta: “Jaja… ¿por qué tapar tu departamento en NY? A poco crees que lo de la cuna se creyó”, que le hizo un de sus seguidores en un ejercicio de “Házme una pregunta” y que Rodríguez respondió en vivo a través de Instagram.

La influencer, quien está de vacaciones en familia, el algún lugar, respondió desde la cama cuestionamientos como: “¿Por qué no sellas tu make up con polvo?”, “¿cómo te sentiste con el trato al cliente cuando fuiste a revisar tu iPhone por la memoria?” o “si no vas a decir a donde fuiste no pongas la cajita de preguntas”.

A todo respondió, menos a donde se encontraba.

“Por salud mental no lo voy a decir”, respondió.

Sin depa en NY

Sin embargo, sí contestó a la interrogante sobre si tiene o uno un depa en “La Gran Manzana”.

“Oigan, no tengo departamento en Nueva York, no planeo comprar un departamento en Nueva York. Fui a la tienda de Restoration Hardware”, respondió Rodríguez.

Añadió que en ese establecimiento compró la cuna de Mariel (antes de que la bebé naciera).

“Y ahí estaba y le tomé una foto”.

Reiteró que no está adquiriendo una propiedad en la Urbe de Hierro.

“No compré una cuna igual a la de Mariel. Simplemente ahí la compré (la original), ahí estaba y le tomé una foto, ¿Ok?”, aclaró. “Comí en el quinto piso de Restoration Hardware”.

Mostrando una sonrisa, por tercera vez, Rodríguez afirmó que no tiene depa.

“Si me lo quieren regalar, con mucho gusto lo recibo”.

Posteriormente continuó con la serie de preguntas que sus seguidores le hicieron a través de la plataforma.

Otro cuestionamiento fue por qué no ha avanzado el tema de la impugnación que interpuso por la elección de Monterrey.

“No ha avanzado porque el Tribunal Estatal Electoral ha solicitado a la Fiscalía ciertas pruebas y ciertos datos y la Fiscalía no los ha entregado”.