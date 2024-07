Dan “¡pastelazo!” a Colosio Riojas por su cumpleaños

No hay fiesta de cumpleaños sin pastel y mucho menos sin ¡pastelazo! y como el alcalde, Luis Donaldo Colosio Riojas, está próximo a celebrar su onomástico, durante el festejo colectivo de empleados de Servicios Públicos de Monterrey el edil regiomontano también fue agasajado y tras el clásico “¡mordida, mordida!” quedó embarrado de betún de boca, nariz y parte de la cara.

De buen humor y atacado de risa, Colosio Riojas se lamía los labios para tratar de limpiar los restos del pan que quedaron embarrados en su rostro.

Como se hace tradicionalmente desde que comenzó su administración, el munícipe celebra a los cumpleañeros del mes, aunque en esta ocasión, como su gobierno está por terminar, juntó a quienes cumplen años en julio, agosto y septiembre.

El alcalde aceptó de buena manera que le embarraran pastel. Foto: Martín Fuentes

“Quiero abrir esta charla con ustedes dándoles las gracias. Estos son los mejores tres años que he tenido en mi vida, me ha tocado convivir en estos espacios con ustedes en más de una ocasión y quiero decirles que ha sido el más grande privilegio y honor que he tenido en mi vida: poder estar al frente de esta gran familia, de este gran equipo de trabajo que todos los días y, me consta, se parte el ´lomo´ por toda la ciudad de Monterrey. Y por eso mi más profundo agradecimiento, pero también mi más sincero reconocimiento a todos”, expresó Colosio Riojas.

Taquiza y pastel

El festejo realizado en el Parque España reunió a más de 200 trabajadores de Servicios Públicos que disfrutaron de una taquiza, refresco y, desde luego, pastel.

En el evento también se entregaron certificados de fin de cursos para adultos, empleados de Servicios Públicos, quienes completaron estudios de primaria y secundaria.

“Es una gran, gran, gran señal y sobre todo es un gran mensaje que estamos mandando de decir: aquí apoyamos a nuestra gente, no nada más con un empleo sino también a superarse en la vida”, afirmó el presidente municipal.

Se festejó a los cumpleañeros de julio, agosto y septiembre. Foto: Martín Fuentes

En su mensaje, Colosio Riojas dijo a los empleados que ellos no trabajan para él, al contrario.

“Y mi principal trabajo es, precisamente, ver cómo puedo apoyar a que cada quien hagamos mejor nuestro trabajo, pero sobre todo que estemos cada vez en mejores condiciones”, destacó. “Y por eso empezamos a hacer estos convivios porque yo se lo dije a mi equipo de trabajo: no todo es chamba”.

Su objetivo con este tipo de convivios, señaló el munícipe, es reconocer la labor de los empleados.

“Pero también hay que reconocer y agradecerle a la gente su vida, por eso celebramos los cumpleaños, por eso esta es una celebración, no nada más de graduaciones, también es una celebración de vida a todos ustedes.

“Ha sido para mí un gran orgullo encabezar este equipo, pero sobre todo ha sido y, se lo repito, un gran privilegio ser parte de esta familia y poder verles a la cara a todos ustedes, darles las gracias y decirles que mi vida ha sido mucho más bendecida y mucho más bonita gracias a todos ustedes”, destacó Colosio Riojas.