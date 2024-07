Elon Musk pausa construcción de gigafactory de Tesla en Nuevo León

Los sueños por tener una planta de Tesla en Nuevo León parecen desmoronarse, ya que el dueño de esa empresa, Elon Musk, anunció que la construcción se pausaría y tomará una decisión sobre su futuro cuando pasen las elecciones de Estados Unidos, más aún cuando Donald Trump afirmó que impondría aranceles a los autos fabricados en México en caso de que no se atendieran sus denuncias en cuanto a las empresas chinas.

“Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección de Estados Unidos. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene mucho sentido invertir en México si eso va pasar”, declaró durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación.

Elon Musk está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, quien además no oculta su respaldo a Trump para que vuelva a la Casa Blanca, ya que dijo que aportará varios millones a su campaña.

Este anuncio se suma a la salida de Eugenio Grandio de la Torre, que se desempeñó como representante legal de la filial Tesla Manufacturing México, considerado el hombre clave para la construcción de la planta de Tesla, pues estuvo al frente de los trámites realizados ante las autoridades mexicanas.

Eugenio Grandio también fue gerente de Mercado de Tesla en México; responsable del Desarrollo y Política Empresarial para América Latina y Asesor de Política y Desarrollo Empresarial para América Latina, pero que renunció a la compañía a medidos de junio.

Sin embargo, Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León reiteró por “enésima” vez que la gigafactory sí se instalará: “Cuántas veces les he dicho y les vuelvo a decir: claro que sigue en pie la fábrica de Tesla. No tengo idea de la salida de Grandio de la Torre, pero sin duda no va a afectar porque tenemos muy buena relación nosotros con Tesla”.

Amenaza de Trump contra fabricación de autos

Donald Trump afirmó que México permite la entrada de inversión china en el sector automotriz, lo que amenaza los trabajos de sus contrapartes en su país. En entrevista con la revista BusinessWeek, una vez más emitió su discurso en contra del país sobre posibles políticas que implementaría para que las empresas generen empleo en Estados Unidos.

“Quiero que construyan aquí. Ésa es la otra cosa que hacen los aranceles. Si impones aranceles a las empresas, ellas construirán aquí, porque no querrán pagar el arancel. Algo realmente malo pasa en México. China está construye enormes plantas de automóviles, van a dejar sin trabajo sindicato de trabajadores del sector automotriz, ¿qué ganamos con esto?”.