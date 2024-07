Yo no creo que Nuevo León sea el más violento.- Secretario general de Gobierno de NL

Después de que el miércoles Nuevo León alcanzó el liderato nacional en cuanto a número de homicidios dolosos, con un total de 12, Javier Navarro, secretario general de Gobierno, dijo que aunque esta situación les ocupa y preocupa, la violencia en el estado se debe a “una situación de acomodo de algunas organizaciones de delincuencia organizada”.

“Yo no creo que Nuevo León sea el más violento… podemos tener otros estados que no quisiera mencionar porque pudieran sentirse ofendidos”, expresó Navarro, “pero no estamos en primer lugar, ni en segundo. Estamos cerca de la media, no estamos tampoco para presumir”.

Sin embargo, Navarro añadió que a través de las nuevas estrategias de hacer equipo con el Ejército, la Guardia Nacional y la fuerza de los municipios están trabajando también en zonas específicas para vigilancia común como algunas partes estratégicas como La Ribereña; la parte norte, sur.

“Todo eso lo estamos trabajando en una mesa de coordinación y ayer estuvimos con todos los secretarios de Seguridad de los municipios metropolitanos y del norte y la zona citrícola, precisamente para ponernos de acuerdo para ello”.

Navarro, quien acudió a la celebración del Día del Abogado, señaló que están trabajando para vigilar más las calles y dar mayor oportunidad de presencia en los lugares donde están sucediendo estos delitos de alto impacto.

Para Navarro hay otros estados con más violencia que NL. Foto: Martín Fuentes

“También tenemos el hecho de que con la presencia del Ejército, de Guardia Nacional se están haciendo bases en diferentes partes de la ciudad y de la zona metropolitana. Todo eso va a venir a atenuar este tipo de violencia que estamos viendo, pero que de ninguna manera es nada que esté subiendo o causando un problema con la seguridad de los ciudadanos. Es muy importante que lo entendamos, no hay una violencia contra los ciudadanos, hay una violencia entre ellos y nosotros estamos empeñados que la seguridad para los ciudadanos siga como siempre, al día”, indicó.

Navarro afirmó que la ciudadanía, hasta hoy, sigue estando tranquila y protegida por las fuerza del orden.

“Yo estoy seguro que a través del nuevo secretario de Seguridad, con los nuevos programas y planes y con los trabajos regionales que estamos haciendo con Tamaulipas y con Coahuila vamos a mejorar, sin duda, la seguridad en el estado y lo vamos a estar viendo próximamente”, destacó Navarro.