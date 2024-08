Mariana Rodríguez pierde un bebé tras viaje por Turquía

Mariana Rodríguez habría perdido un bebé recientemente de acuerdo a una historia que la influencer compartió en su Instagram.

El video titulado “Duele como la primera… (vez)” y con la canción “It must have been love” de fondo muestra diferentes etapas de la excandidata a la alcaldía de Monterrey, desde que la prueba de embarazo salió positiva hasta varios ultrasonidos, e imágenes de Rodríguez llorosa en la cama de un hospital.

Al principio se le ve sosteniendo una prueba de embarazo y tras el resultado emocionada se lleva la mano a la boca. En subsecuentes tomas, luce mostrando la misma prueba donde se lee “Embarazada + 3″.

La prueba palpable de que esperaba un hijo fue un ultrasonido en el que se aprecia la fecha: 17-07-2024 y el nombre del doctor Manuel García.

Posteriormente muestra unos tenis negros Nike para bebé que presuntamente compró para su niño o niña.

Feliz, mostraba el resultado positivo de la prueba de embarazo. Fotos: Instagram /Mariana Rodríguez

Sin embargo, casi al final se ve a Rodríguez, aplicándose una inyección en el abdomen y luego con los ojos llorosos en la cama de un hospital. En el brazalete se aprecia la fecha: 29-07-24.

El video termina con la imagen de una mujer embarazada y un globo que se escapa con un feto adentro.

¿Cuántos bebés ha perdido?

No es la primera ocasión en que Rodríguez pierde un bebé. Antes de que lograra engendrar a Mariel, tuvo dos embarazos que se interrumpieron de forma natural a las seis y ocho semanas, respectivamente.

Mariel nació el 10 de marzo de 2023 y fue motivo de felicidad para la pareja: García-Rodríguez.

Estas experiencias, según relató en varias entrevistas, la llevaron a confrontar la realidad de la infertilidad.

Con esta imagen termina la historia de Rodríguez en Instagram. Foto: Instagram /Mariana Rodríguez

El aborto más reciente se produjo después de los viajes de Rodríguez. Primero acompañó a su esposo, el gobernador Samuel García a Nueva York, quien acudió a la ONU y después disfrutó de unas vacaciones por Europa en compañía de la familia.

En su Instagram compartió videos e imágenes visitando lugares de Turquía y después a bordo de un crucero.