El gobernador está en la libertad de dialogar con cualquier autoridad.- diputada de Movimiento Ciudadano

Para Movimiento Ciudadano la visita que hizo este jueves Samuel García a varios consejeros del INE en CDMX, en día laboral y tratando un asunto que no está dentro de su competencia, fue apegada a la transparencia.

La diputada naranja Sandra Pámanes señaló que el gobernador de Nuevo León tiene toda la libertad de establecer diálogos.

“Creo que a final de cuentas los titulares y los integrantes de un órgano electoral también están en la libertad de establecer diálogo con cualquier fuerza política y, de ahí en adelante, el que podamos hablar con toda transparencia y libertad sobre cualquier tema está bien”, dijo.

Extraoficialmente el gobernador de Nuevo León se reunió con consejeros del INE para tratar un tema de rebase de gastos de campaña, de parte de Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey.

“No creo que sea la confirmación de lo que ustedes señalan. A final de cuentas es una situación que habrá qué revisar, los temas y los alcances de las reuniones que el gobernador haya tenido en la Ciudad de México, como se señala.

“Creo que también puede ser parte de este tema que estamos analizando. Él está en la libertad de dialogar con cualquier autoridad, ya sea órganos electorales, órganos autónomos o cualquier otro organismo o representatividad del Gobierno Federal”.

No es desvío de recursos

Aunque se mencionó que este viaje representa un desvío de recursos, Pámanes indicó que es parte de su función como titular de un Poder Ejecutivo.

“Y está en la libertad también de establecer diálogo con cualquier organismo”, aseguró.

Pámanes destacó que ignora si en realidad el gobernador discutió temas electorales, pero en todo caso no sería el primero en hacerlo.

“Ayer (el miércoles) vimos un comunicado por parte de los empresarios solicitando al Tribunal Estatal Electoral que resuelva algunos asuntos. Yo creo que, como esas voces, también se permite, en este caso, que el gobernador pudiése estar expresando sus opiniones sobre este caso, sin que esto signifique que haya una intervención”.

Sandra Pámanes señaló que el gobernador de Nuevo León tiene toda la libertad de establecer diálogos. Foto: Martín Fuentes

Pámanes reiteró que las acciones de García están apegadas a la transparencia y la libertad.

“Así lo considero, si no hay cualquier otro motivo por el cual él pueda estar dialogando y está haciendo estos encuentros, con cualquiera de los titulares de algún organismo, no hay nada qué esconder”, indicó. “Siempre hay la rumorología, la manera de trata de interpretar algunas acciones, que también es válido, pero eso no significa que sea la realidad”.