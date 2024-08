La reforma al Poder Judicial “es una revolución lo que estamos haciendo”.- Gerardo Fernández Noroña

Al confirmar que la reforma al Poder Judicial “es un hecho”, Gerardo Fernández Noroña indicó que “es una revolución lo que estamos haciendo”.

El diputado federal, quien este lunes tiene programada una conferencia en Monterrey, dijo en rueda de prensa que todos los abogados del país han planteado sus reservas (a la reforma).

Y comparó esta situación como cuando a las mujeres se les decía que no podían votar.

“Yo les he dicho con mucha claridad que no soy abogado, yo soy sociólogo. Pero dice el artículo 39 constitucional que la soberanía radica en el pueblo y que este tiene todo el poder, emana del pueblo; incluso tiene todo el derecho inalienable de cambiar la forma de gobierno, tiene hasta el derecho a la rebelión”, dijo Fernández Noroña. “Y yo le pregunto a algún abogado si está en contra del artículo 39 constitucional… ¡claro que no!”.

Indicó que los colegios de abogados que se oponen a cambio le regatean al pueblo que elija a las personas juzgadoras.

“No se dan cuenta de su fascismo, de su clasismo, de su arrogancia al decirle ´no´ al pueblo”.

El senador electo aseguró que es una revolución lo que están haciendo con la reforma.

“Ya podrán manifestar lo que quieran, pero el 2 de junio el pueblo juzgó y sentenció al Poder Judicial y dijo ´tienen que elegir´… y ´no vamos a movernos un milímetro´, eso no está a discusión. Si los colegios de abogados no están de acuerdo, que no participen”.

Se aprobará en septiembre

Fernández Noroña informó que la reforma será en septiembre.

“De que la vamos a aprobar, la vamos a aprobar”.

Adelantó que la reforma estará apegada a la paridad.

“(Actualmente) El 80% son hombres en los juzgados y ni qué decir en los circuitos con los magistrados. Las personas juzgadoras van a ser igual, mujeres y hombres”, destacó el petista. “Incluso en los órganos de decisión suprema, el Tribunal Electoral, como son nones, habrá más mujeres que hombres, por ejemplo, en la Corte van a ser nueve, serán cinco mujeres y cuatro hombres”.