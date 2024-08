¿Qué ruta esperaba? Graban a cascabel en parada de autobús

Usuarios del transporte urbano en Apodaca fueron alertados por la presencia de una víbora de cascabel en la parada de una ruta en la colonia Mirador.

A través de la página de Facebook Apodaca en alerta se dio a conocer que el ofidio ingresó a un matorral al percatarse de la llegada de gente.

Una persona, sin embargo, logró grabar el momento en el que la serpiente se desliza lentamente hacia unos matorrales cercanos.

La víbora es pequeña todavía, sin embargo ya es visible el cascabel.

“Qué miedo. Así fue captada esta víbora, al parecer de cascabel, en una parada del camión ubicada en la colonia Mirador, de Apodaca”, informó Apodaca en alerta.

No sería extraña la presencia del reptil en una zona en la que hay monte o matorrales ya que estamos en plena época en la que las serpientes proliferan.

La publicación provocó todo tipo de comentarios, desde aquellos burlones hasta otros que toman con seriedad la presencia el animal en una zona urbana.

“Son súper tranquilas no van a usar su veneno en una presa que no pueden comer, solo atacan cuando son intimidadas y molestadas. Soy médico veterinario de fauna silvestre y, de verdad, déjenlas tranquilas, no es una especie agresiva”, escribió Melissa Thompson.

“Lo mejor es alejarse y avisar a las autoridades correspondientes no estoy muy segura si es una especie protegida”, añadió Alejandra López Rodríguez.

Mientras que Elda Mota añadió: “Me ha tocado ver morir gente por una mordedura de víbora ponzoñosa las personas que no saben qué peligrosa es una mordedura opinan que no se mate, pero si esa víbora les mordiera no pensarian lo mismo”.

Recomendaciones en caso de mordedura

Llamar inmediatamente al 911 o al número local de emergencias.

Alejarse de la serpiente.

Quedarse inmóvil y mantener la calma.

Quitarse joyas, relojes o ropa ajustada antes de que empiece la hinchazón.

Sentarse o recostarse de forma que la picadura quede en una posición neutra y cómoda.

Limpia la zona con agua y jabón. Cúbrela o envuélvela holgadamente con un vendaje limpio y seco.

No utilizar torniquete ni aplicar hielo.

No se debe cortar la picadura ni extraer el veneno.

No ingerir cafeína ni alcohol.

No tomar analgésicos, como aspirina, ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) ni naproxeno sódico (Aleve). Hacerlo puede aumentar el riesgo de hemorragia.

No intentar atrapar a la serpiente. Intenta recordar su color y forma para poder describirla. Si es posible, haz una foto de la serpiente desde una distancia segura. Saber qué tipo de serpiente te ha mordido puede ayudar con el tratamiento.