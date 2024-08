¿Cuál es la tarjeta que dejará de usarse para pagar Metrorrey?

El Grupo Femsa anunció que la tarjeta Spin dejará de funcionar para pagar el servicio de Metrorrey, a partir del 8 de septiembre, y con esto se reducirán las maneras en las que la ciudadanía acceda a medios de transporte.

Actualmente, además de ese plástico, se puede pagar en efectivo, a través de la tarjeta Me Muevo y de la aplicación Urbani.

Pero a partir del 16 de agosto se comenzará con la migración al pago electrónico para, de forma paulatina, dejar de usar el efectivo.

Sin embargo, hay escasez de plásticos y Urbani está presentando complicaciones para recargar.

“La Ley de Moneda nos dice que siempre tiene que haber una manera de pagar en efectivo, sabemos que hay personas que no son hábiles en temas de tecnología, que no tienen una cuenta bancaria para cargarle saldo a una aplicación o que tienen un celular sin datos o que no tiene la capacidad para cargar una aplicación de ese tipo”, expresó Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Movilidad en Congreso.

Señaló que no se puede privar a esas personas de tener una forma de subirse a un camión.

“Tienes que buscar una solución que sea aplicable para todos y ahí es donde, también por un tema de experiencia de usuario, la gente está pidiendo la posibilidad de pagar en efectivo por si, por cualquier razón, no tenga la aplicación para poder pagar”.

La legisladora tricolor indicó que los sistemas actuales para el pago electrónico no están funcionando propiamente.

“Yo creo que debe haber varios métodos (de pago) porque, a veces, ir a recargarla (la tarjeta) a las tiendas de conveniencia… o ya no había o no funcionaba el sistema o también hay muchos reportes de que le depositaban saldo y se les desaparecía”, señaló De la Garza. “Que la gente pueda usar el método con el que más segura se sienta.

“Todas las tarjetas que hemos tenido, la Feria y la Me Muevo, todas tienen sus ´asegunes´ . Son los reportes que hacen los usuarios: no funcionó el aparato, no te pasa por la terminal. Tiene que haber opciones para que no sea solo una, para que no venga esto en demérito de los usuarios”.

Transporte sigue siendo Viacrucis

Tras el regreso a clases de los estudiantes de la UANL, que ha colapsado el tráfico, De la Garza dijo que el transporte en el Estado sigue siendo un Viacrucis

“Ya veníamos con el sistema de transporte público colapsado, luego vienen los estragos de la tormenta ´Alberto´ que nos deja algunas calles sin funcionar los días de la tormenta, que los camiones incluso salieron de circulación.

“Y ahora que ya regresaron los estudiantes a la prepa y a carrera pues vemos más afectación todavía en el tema del colapso”.

Añadió que todavía falta que entren los alumnos de primaria y secundaria.

“¡Imagínense cómo nos va a ir! Seguimos teniendo la insuficiencia en el transporte público y partimos de que ni siquiera saben ellos cuántos camiones están circulando todos los días”, reveló De la Garza. “Se lo hemos preguntado en el Consejo y no saben darnos ese dato; eso nos habla de lo de lo mal orientados que están en las decisiones que están tomando”.