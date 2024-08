Estado confirma reapertura de dos carriles exprés en Avenida Constitución

El Gobierno de Nuevo León anunció la reapertura de dos carriles exprés de la Avenida Constitución para el 26 de agosto, fecha para la que había prometido estaría lista la obra.

De esta manera el Par Via Constitución-Morones Prieto estará funcionando para el regreso a clases del ciclo escolar 2024-2025.

El pasado 17 de agosto, el gobernador Samuel García realizó la reapertura de los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, los cuales resultaron afectados tras el paso de la tormenta tropical Alberto.

En el Nuevo León Informa el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal dijo que al margen de la reapertura de los carriles, los trabajos en este par vial continuarán en otros frentes, en especial la construcción de taludes, pero sin afectar la movilidad de las y los neoloneses.

“Ese siempre fue el objetivo, minimizar las afectaciones a la vialidad y las obras continuarán después de la apertura en unos tramos todavía trabajando sobre los taludes, porque no se ha llegado al nivel de la vialidad, pero ahí no se están afectando carriles”, expresó el funcionario estatal.

Villarreal destacó que tendrán que seguir trabajando después de la apertura de carriles.

“Tanto en los puntos de donde se abrieron los carriles con gaviones y con protección metálica pero ya con los carriles abiertos y seguirán esos trabajos por uno o dos meses adicionales en esos puntos.

“En los otros puntos donde se está restableciendo el talud y que no se afecta sensiblemente la vialidad”, agregó, “esos trabajos si tienen un poco más de calendario de ejecución porque, a veces, tenemos casi 20 metros de llegar hasta desde la base donde se está están haciendo los trabajos de movimiento de materiales y todo eso, hasta la base superior es mucho volumen de obra y entonces eso sí tardará un poco más pero eso no afecta no afecta a la movilidad, son trabajos de protección para que no vuelva a suceder lo que nos sucedió con ´Alberto”.

El subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia manifestó que los trabajos a continuar son el restablecimiento de los taludes que se afectaron, y la instalación de gaviones.