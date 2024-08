Magistrado señala que paro del Poder Judicial provocará repercusiones económicas

Espinoza Jiménez dijo que la intención de los manifestantes no es hacer afectaciones, simple y sencillamente buscan ser escuchados.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados por la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, definitivamente traerá repercusiones, seguramente económicas y de distinta naturaleza, señaló el magistrado Mauricio Javier Espinoza Jiménez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

En el cuarto día de manifestaciones por las calles del Centro de Monterrey, los trabajadores estuvieron en el área de las calles Zaragoza, Ocampo, Padre Mier y el peatonal Morelos donde compartieron con los ciudadanos por qué los cambios que pidió AMLO no son correctos.

Definitivamente un paro de esta naturaleza, que no es nada más en el estado, sino es a nivel nacional, evidentemente va a traer repercusiones de distinta naturaleza, entre ellas seguramente la económica”, expresó el magistrado.

Sin embargo, aclaró Espinoza Jiménez, la intención de los manifestantes no es hacer afectaciones, simple y sencillamente buscan ser escuchados.

“No estamos en contra de ninguna reforma, en lo que no estamos de acuerdo es que no se haya escuchado a los jueces, a los magistrados a la gente del Poder Judicial y no nada más a nosotros.

“Muchos expertos se han pronunciado: expertos, la academia, universidades, organismos internacionales han reprobado una reforma en los términos en los que se han afectado”.

Seguirán atendiendo asuntos

Espinoza Jiménez indicó que al momento no tienen un balance específico de cuántos amparos dejaron de otorgarse a partir del lunes que comenzó el paro.

Pero confirmó que en relación a los asuntos que se están atendiendo el Consejo de la Judicatura Federal emitió una circular a nivel federal, la 16 del 2024 donde estableció un numero de asuntos que se consideran urgentes.

“Y esos asuntos se van a seguir atendiendo todos los días, durante las 24 horas; eso no se deja de atender y se siguen resolviendo”, destacó el magistrado.