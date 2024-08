El PRI es un partido en decadencia, pero todavía se puede salvar: Frente Amplio de Renovación

Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León, indicó que el PRI es un partido en decadencia, que tuvo derrotas contundentes y está perdiendo presencia a nivel nacional, sin embargo, los integrantes del Frente Amplio de Renovación lucharán para que vuelva a tomar fuerza.

Este jueves, González Parás, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del Comité Directivo Nacional del tricolor; el exsenador Pedro Joaquín Coldwell y Fernando Lerdo de Tejada, quien forma parte de una de las tres corrientes que integran el Frente, sostuvieron un encuentro con priistas de la localidad para reafirmar que realizan acciones ante la autoridad electoral, además de jornadas de análisis e información sobre la situación que atraviesa el instituto político y hacia donde debería de ir.

El Frente planteó un pronunciamiento en el que se solicitó el aplazamiento de la Asamblea Nacional. También la no reelección de la dirigencia y la revisión a fondo de la situación crítica por la que atraviesa el tricolor.

“Quienes estamos preocupados por esto y, tenemos sentido de pertenencia, queremos que este partido con el que nos identificamos no se debilite, no sea irrelevante y no padezca, si sigue con este rumbo, una agonía única que pueda llevarlo a su desaparición.

“Queremos que prevalezca una reforma de fondo, que haya una elección democrática (de la dirigencia)… queremos ver si podemos contribuir porque es una de las últimas oportunidades para lograr incorporarlo a partidos fuertes y sea un contrapeso”, destacó González Parás.

El exmandatario estatal afirmó que el PRI trae una carga negativa y está perdiendo presencia.

“Eso lo queremos cambiar. Está débil, pero aún presente en el escenario nacional”, señaló González Parás. “Hay reductos donde el PRI participa activamente, pero no queremos una identidad con algo que sea indigno”.

Coldwell agregó que el Frente mantendrá una lucha que tiene dos vertientes: la legal y la política.

“La directiva del Comité Ejecutivo que preside el señor (Alejandro) Moreno solo conjuga un verbo que es ´agandallar´; ha hecho una dirigencia excluyente y está secuestrando el partido en una asamblea hecha en lo oscurito, fuera de los tiempos previstos por la ley y ha establecido la reelección hasta por tres veces consecutivas”, destacó el exsenador.

Sauri Riancho indicó que el peligro inminente que tiene el PRI es que la reelección ilegal de la actual dirigencia se consume.

“Una dirigencia que en cinco años ha mostrado que no se logró la unidad interna del partido y ha tenido sonoros fracasos electorales”, reveló, “pretende cuatro años más con posibilidades de permanecer otros ocho años adicionales”, expresó la exdirigente nacional.

Pero tiene futuro…

Lerdo de Tejada apoyó el comentario de Sauri Riancho y agregó que los priistas están en una situación compleja y crítica.

“Pero habemos muchos priistas que todavía estamos convencidos de que el PRI sí tiene futuro, el PRI sí puede todavía aportar mucho a nuestro país y, sobre todo, ante un régimen populista como este donde, estamos viendo la destrucción de las instituciones nuestro partido siempre ha sido un impulsor de estas”.

Destacó que están recorriendo el país para ampliar el movimiento.

“La respuesta ha sido muy buena. Estamos convocando a unirnos en nuestra diversidad y lograr que este movimiento crezca”, indicó Lerdo de Tejada.