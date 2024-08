“Los animales no son desechables”; AMAR a NL no recibirá mascotas que la gente ya no quiere

Al dar a conocer un nuevo correo electrónico de AMAR a Nuevo León y aclarar que los números 075 son para maltrato infantil y 070 para cualquier tipo de petición o denuncia, Mariana Rodríguez aclaró que la oficina no recibe perros que ya no son deseados por sus dueños.

A través de historias en Instagram Rodríguez aclaró que atenderán todas las peticiones de ayuda y para que el trámite sea más rápido se creó un nuevo correo al que la ciudadanía puede escribir.

Sin embargo Rodríguez fue muy puntual en el tema de las mascotas.

“Sí les quiero decir: no vamos a estar recogiendo perros que la gente ya no quiere, porque muchos me escriben diciendo ‘es que tengo un perro que ya no puedo cuidar’, ‘es que tengo un perro que ya no cabe en mi casa por su tamaño’”, dijo.

Eso, aclaró Rodríguez, no se va a atender.

“Hay que buscar alguna asociación, un Centro de Bienestar Animal cercano a su municipio en donde puedan ir a darlos en adopción, si es que se los aceptan”, expresó, “pero sí les digo que es un acto que yo no comparto. Los animales no son desechables, nuestras mascotas no son desechables, no son de ‘hoy me haces compañía, mañana ya no te puedo atender’”.

La esposa del gobernador indicó que es una responsabilidad muy grande (tener una mascota).

Rodríguez dijo que continúa trabajando en su oficina. Foto: Instagram /Mariana Rodríguez

“Por eso insistimos tanto en que, si no se puede cuidar, no se compre ni se adopte. Ojalá que todos tuvieran la cultura de adoptar y también de esterilizar.

“Cuando vayamos a atender una solicitud de bienestar animal es porque un perro está en situación de maltrato, de riesgo, de alguna enfermedad, etcétera. Pero no vamos a ir a recoger perros que ya no quieren en su casa”.

Ayuda para todos

Aclaró que cualquier otra situación es bienvenida.

“Aquí todo lo demás que necesiten, algún tema con salud de ustedes o de algún familiar, algún tema de movilidad con Igualdad e Inclusión, con Economía, Educación, Trabajo… con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo”, destacó Rodríguez.

Indicó que la mejor manera de atender todas las solicitudes que le llegan fue crear un correo especial (ayuda.amar@gmail.com).

“La verdad es que cuando les dije que me mandaran un correo sí me mandaron muchísimos, pero ya se salió de control porque yo no he tenido el tiempo de leerlos todos los días, y además, muchos me mezclan entre saludos, entre colaboraciones, entre la ayuda de AMAR a Nuevo León”.

Invitó a incluir un número de teléfono para que el contacto sea más rápido y, sobre todo, más eficiente.

“Aquí, en AMAR a Nuevo León nos vamos a encargar de que cualquier petición, aunque sea con otra secretaría, llegue a donde tiene que llegar y se les dé continuidad a cada petición”.