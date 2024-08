Congreso denunciará a secretaria del TJA por otorgar amparo ilegal a Samuel García

El Congreso de Nuevo León interpondrá una denuncia penal en contra de Elva Gabriela Sánchez, secretaria de Estudio y Cuenta, de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por haber otorgado un amparo ilegal a Samuel García para evitar un juicio político.

Lorena de la Garza, diputada del PRI, informó que el Legislativo leyó y se enteró de la noticia del amparo que está promoviendo el gobernador para tratar de evadir la ley.

“Y no enfrentar una consecuencia por los actos que él ha hecho, violando la ley y este amparo que él presenta y que se lo otorga el Tribunal de Justicia Administrativa, la Segunda Sala es absolutamente ilegal”, dijo De la Garza.

Aseguró que el TJA no tiene competencia para ver asuntos del Poder Legislativo.

“Ellos no son la autoridad competente y lo saben. Tan lo saben que otro amparo que esa misma sala, anteriormente había otorgado, fue desechado”, señaló. “Lo combatimos y se desechó porque ellos no tienen competencia para estar otorgando estos amparos”.

De la Garza expresó que la secretaria de Estudio y Cuenta tiene que saber que su actuar tiene consecuencias.

“Por eso, como Congreso vamos a interponer una denuncia penal en contra de ella por su actuar, por haber otorgado un ilegal amparo al gobernador Samuel García que busca no llegar al juicio político”.

La denuncia será presentada entre miércoles y jueves ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Justicia.

El nuevo proceso que enfrenta el ejecutivo estatal fue presentado por los diputados federales Annia Gómez, del PAN y José Luis Garza Ochoa, del PRI.

Y es que presuntamente García violó cinco artículos de leyes secundarias en siete resoluciones, además de 18 artículos constitucionales,

La solicitud fue admitida por la Comisión Anticorrupción del Congreso con carácter de urgente el 14 de agosto.

“Estamos nuevamente solicitando al Congreso la destitución del gobernador y, obviamente, destitución, es decir que tampoco pueda estar en ninguna otra parte de la función o de ningún otro cargo”, explicó Gómez.

La panista señaló que reiteradamente García ha estado cometiendo faltas y que este nuevo juicio político es muy similar al que ya se había solicitado.

“Además, la Suprema Corte ha dado la razón, por ejemplo, en el tema de que el propio gobernador ha vulnerado el principio de división de poderes, sobre todo porque no ha respetado la función del Poder Legislativo, no publica decretos, no publica acuerdos que se aprueban en el Legislativo, no ha publicado el Presupuesto del Estado. Son varios temas que tienen que ver obviamente con todas las faltas que ha tenido el gobernador, sobre todo en los últimos meses”.

La semana pasada, Ulises Carlín, consejero jurídico del Gobierno de Nuevo León solicitó ante la Oficialía de Partes del Congreso la nulidad del juicio político con el argumento de que presentaba irregularidades.