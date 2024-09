En plan de ahorro y austeridad; pide AyD de Monterrey a Congreso que apruebe Presupuesto

Barragán aseguró que no hay razón para no autorizar el Presupuesto.

Al argumentar que la no autorización de algunas fracciones del Congreso local al Presupuesto para Agua y Drenaje no tienen sustento financiero, Juan Ignacio Barragán, director de la paraestatal llamó al Legislativo para que dé luz verde al Paquete Fiscal para realizar obras hídricas

Barragán presentó los proyectos llamados Acciones por un nuevo Nuevo León que se verían beneficiados con el “sí” del Congreso.

“Le estamos diciendo al Poder Legislativo que no hay razón para no autorizarlo, desde la transparencia de los recursos está claro, nuestra capacidad de pago está clara. No entendemos cuál es la motivación para que no haya habido respuesta”, expresó el director.

Indicó que los ingresos de operación de AyD crecieron un 13% respecto a 2023.

“Es decir, se recibieron 2 mil 28 millones de pesos más que lo facturado en el año anterior. Agua y Drenaje utiliza esos remanentes de operación básicamente para dar el mantenimiento a su infraestructura; tenemos algunos equipos que ya son muy antiguos”, expresó Barragán.

Aclaró que por la falta de los recursos no aprobados por el Congreso han tenido que echar mano de los remanentes para financiar obras con reservas de largo plazo.

Barragán reveló que en 2023 se solicitaron mil 600 millones de pesos.

“Fue autorizado por el Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje desde el 2022 o inicios de 2023 y era para continuar con la ejecución de proyectos prioritarios… lamentablemente no se obtuvo respuesta por parte del Congreso”.

Explicó que se tenían contemplados el proyecto de la Presa Libertad y mantenimiento de acueductos como El Cuchillo que requiere desde válvulas, cámaras de extracción de aire y válvulas catódicas.

También para ampliación de la planta potabilizadora de San Roque y fondos anillo Monterrey V, que es el segundo de transferencia para surtir a municipios como Pesquería, García y Apodaca.

“Adicionalmente en este 2024 se volvió a solicitar un financiamiento, en esta ocasión por mil 802 millones de pesos, también autorizado por el Consejo de Administración, el cual tampoco ha tenido respuesta”.

Barragán consideró que es inexplicable esta actitud del Legislativo porque Agua y Drenaje obtuvo calificaciones crediticias sobresalientes de HR Ratings y de Fitch Ratings.

“No hay una razón financiera para no otorgar el financiamiento”, señaló el funcionario. “Tenemos (AyD) una calificación muy positiva”.

Frenan contrataciones

Barragán señaló que la paraestatal está un plan de ahorro y austeridad que incluye el freno de nuevas contrataciones de personal.

“Ciertamente esto ha implicado un esfuerzo adicional a todos los empleados de confianza, particularmente que han tenido que trabajar por encima de sus horarios para poder reemplazar a ese personal que no ha entrado, pero lo estamos haciendo con una vocación de servicio”, señaló.

También, agregó, se están disminuyendo partidas de proyectos de inversión.