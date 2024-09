Presas La Boca y Cerro Prieto superan su límite de almacenamiento por lluvias en el Estado

Después de cuatro días de lluvia el almacenamiento en dos de las tres presas de Nuevo León superó el máximo, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Boca, en el municipio de Santiago alcanzó este jueves el 107.72% de llenado y Cerro Prieto llegó al 110.52%.

El Cuchillo registró 89.53%, una cifra pocas veces vista.

Incluso el miércoles se realizó un desfogue controlado en La Boca y El Cuchillo. También se incrementó el volumen de extracción en Cerro Prieto.

A pesar de estos procedimientos los números podrían subir porque para este jueves el pronóstico es que continuará la presencia de intervalos de chubascos con lluvias muy fuertes en la región.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Actividades seguirán de forma normal

No obstante el pronóstico, el gobernador Samuel García confirmó que las actividades escolares y laborales continuarán de forma normal para lo que resta de la semana.

En un video que compartió en sus redes sociales el gobernador del Estado indicó que ya le llegó por todos lados un video que efectivamente él grabó, pero durante el pasado ciclón “Alberto”, aproximadamente a mediados de junio.

“Gracias a Dios manejamos muy bien la situación y no hubo muchos incidentes. Hoy llegó lluvia normal. ¡Claro!, abundante, pero normal… no es ni siquiera un disturbio tropical, mucho menos un ciclón.

“No aplica (suspensión de labores y escuela). Seguimos en horarios y actividades normales. Sí cuidarnos mucho, sí tratar de no salir si no es necesario, pero no hay ninguna implicación laboral o escolar”, expresó.

García añadió que las lluvias que se registran en el Estado no representan riesgo mayor.

Sin embargo, destacó que cualquier cambio se notificará oportunamente a través de sus redes sociales.

En junio pasado, por primera vez, se decretó un toque de queda al menos en el área metropolitana de Monterrey.

Se suspendieron actividades académicas y laborales y el transporte dejó de operar desde las 22:00 horas del día 21 de junio y hasta las 12:00 horas del del 22, por la fuerza de las lluvias que trajo el ciclón “Alberto” a la entidad.