Movilidad como en Barcelona sí es posible en Nuevo León

Aunque no están descubriendo el hilo negro porque en ciudades como Barcelona ya hay antecedentes, Rocío Montalvo presentó una propuesta para la creación de dos fondos, uno de ellos que soportaría tarifas sociales y apoyos como el depósito de 225 pesos mensuales para los más de 300 mil usuarios de la app Urbani.

La legisladora de Movimiento Ciudadano busca lo que desde hace 15 años ha impulsado desde la sociedad civil, que este derecho quede plasmado en la Ley de Movilidad.

“Que no sea un tema electoral, que quede conforme a los derechos de los usuarios en el artículo 70 y la creación de estos fondos para que exista el presupuesto y poderle dar garantía a este tipo de incentivos”.

Montalvo señaló que hay familias que tienen integrantes que gastan entre cuatro, seis y ocho camiones al día que sí requieren de este incentivo.

“Y si estamos migrando a un tema digital, como es el pago electrónico, con esto podremos identificar cuál es el número de usuarios que realmente tiene la problemática para poder pagar el transporte público”.

La diputada emecista hizo un llamado a Metrorrey para que se haga el depósito de los recursos para pagar el transporte a través de la aplicación Urbani, a más de 90 mil de los 300 mil usuarios registrados y que aún no reciben la dispersión.

“El incentivo se anunció estaría vigente hasta diciembre, así lo declaró el director de Metrorrey”, destacó Montalvo.

En la iniciativa presentada por la legisladora se proponen reformas a los artículos 70, 182 y 183 para garantizar a los usuarios del transporte público tarifas sociales, asequibles e incentivos.

“La creación de los dos fondos son por medio de la recaudación del 1.5 de las plataformas, en este caso los DiDi y Uber, entre otros tipos de transpote privado para poder llevar a cabo y garantizar este derecho a los usuarios a una tarifa asequible”.

Explicó que serían 113 millones de pesos por año para cada fondo, derivado del 1.5 por ciento de la recaudación anual en materia de movilidad que plantea en la iniciativa entregada.

“Y el otro fondo es para poder de ahí tener presupuesto para la renovación de la flotilla. Hoy vemos que el usuario ha estado secuestrado desde la administración anterior, que no tuvo aumentos a las tarifas. Lo que sucedió fue el retiro de más de 3 mil unidades de transporte y hoy ha sido: ´si no hay aumento, no hay camiones´, ´si no hay presupuesto, no hay camiones´”.

Esperan depósito más de 90 mil

Montalvo afirmó que alrededor de mil 90 personas se han contactado a su WhatsApp para señalar que todavía no reciben su depósito para usarlo en transporte.

“Hace días se compartieron números de reporte, que era el 070 y mi número de WhatsApp que siempre ha sido público”, recordó Montalvo, “más de 90 mil usuarios se contactaron, no les ha llegado y es por eso que he hecho llamado al director de Metrorrrey (Abraham Vargas) para que dé certidumbre al usuario de que sí va a llegar el depósito o cuál es el estatus de cada usuario”.