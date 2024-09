Movilidad en Nuevo León se convierte en un caos

Camiones que no funcionan porque están descompuestos, rutas que no operan por presunto falto de pago, conductores despedidos porque no tienen carta de Antecedentes no Penales, además de tráfico a todas horas que ahora se recrudece por el cierre de carriles en el Túnel de la Loma Larga. Así es la situación de la movilidad en Monterrey.

Aunque la administración estatal asegura que el transporte público representa la “movilidad que el Estado siempre debió tener”, para muchos usuarios aún es toda una odisea realizar el viaje ,de su casa a sus centros de trabajo.

Los municipios que más problemas tienen en ese sentido son Juárez, donde usuarios tardan hasta dos horas esperando un camión.

En colonias como Arcadia, Arboledas de San Roque, Infonavit Benito Juárez y El campanario los habitantes tienen que hacer filas de hasta tres cuadras para poder abordar una unidad.

“Es demasiado el tiempo que perdemos, son horas para esperar el camión y a eso hay que sumar el tiempo de recorrido. En total, entre lo que esperas y lo que tardas en llegar, son hasta tres horas”, expresó María Dolores Saldívar, de Juárez.

A las afueras de la Estación Sendero del Metro, es donde diariamente, en especial en las mañanas y durante las noches, se aglomeran cientos de personas que llegan al área metropolitana, de municipios como Ciénega de Flores y Salinas Victoria.

Algunas de las nuevas unidades del transporte urbano ya están descompuestas. Foto: X

“No hay camiones suficientes. Dicen que sí hay, pero muchas veces, si no tomas un taxi colectivo que te cobra hasta 40 pesos por persona, no llegas a tu trabajo o a tu casa”, destacó una vecina de Salinas Victoria quien afirma que, en ocasiones ha esperado hasta dos horas un camión.

Recientemente, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, reveló que se requieren choferes para los camiones urbanos.

“Falta mano de obra. La mayoría de los choferes se capacitan, pero al final deciden trabajar para empresas y su transporte privado porque los ingresos son mejores”, reveló el funcionario.

¿Y el Metro?

El diputado Carlos de la Fuente, señaló que la movilidad en Nuevo León está sumergida en un caos.

“Se nos ha dicho hasta el cansancio que llegaron nuevas unidades, pero no las vemos porque siguen guardadas o no sabemos dónde están”, expresó.

De la Fuente dijo que usuarios de otros medios de transporte como el Metro lo contactan en sus redes sociales para manifestar su inconformidad con el alza a las tarifas y el servicio que ofrece el Sistema Colectivo de Transporte.

“Ayer, precisamente me escribían en redes: El metro costaba 4.50 y estaba con buen mantenimiento; hoy cuesta 8.50 y está sin mantenimiento”.

En la Estación Félix U. Gómez del Metro subir las escaleras es solo apto para deportistas. Foto: Martín Fuentes

Las instalaciones de algunas estaciones del Metro no están en las mejores condiciones.

En la Félix U. Gómez las escaleras eléctricas han funcionado intermitente desde hace tres meses.

Esto representa un enorme desafío para adultos mayores o personas que con alguna discapacidad que tienen que subir, caminando dos pisos si quieren tomar la conexión de la Línea 1 a la Línea 3.

La falta de mantenimiento del Metro, las estaciones y los parabuses del Transmetro quedaron en evidencia esta semana cuando la parada, ubicada afuera de Soriana Solidaridad se hundió provocando lesiones en tres personas.