Depende de gobiernos… pero Samuel García firmará acuerdo para tren Monterrey-Austin

El gobernador Samuel García firmará la noche del martes un acuerdo con Andy Brown, juez del condado de Travis en Texas para hacer realidad el tren de Monterrey a Austin.

Desde hace varios años se habló de la posibilidad de que el ferrocarril operara desde la capital del Estado a San Antonio.

“Tenemos un proyecto muy ambicioso, estoy haciendo todo para que se dé, dependo obviamente del Gobierno Federal de Estados Unidos y del Gobierno de México, de la presidenta Claudia (Sheinbaum). Ella ha señalado que ahora siguen los trenes en el norte”, expresó el gobernador de Nuevo León.

Desde hace tres años, señaló el ejecutivo estatal, cuando entró al gobierno ha impulsado el tren internacional Monterrey-San Antonio.

“En estos tres años Texas se ha interesado mucho. El día de hoy voy a tener una junta, luego cena, con Andy Brown nuestro amigo de Austin, con él vamos a firmar una carta para pedir a los gobiernos federales, Estados Unidos y México que este tren se conecte, que haya tren de carga y de pasajeros de Monterrey a Austin, quizá puede llegar inclusive hasta Dallas”, agregó el mandatario.

García indicó que esto va a ayudar a conectarse aún más con el nearshoring, con el que Nuevo León está teniendo primer lugar en todo.

Agregó que se pedirá que el tren vaya por la nueva aduana Colombia, la cual dijo es la más rápida y segura.

Participación en Move America

García participará en la Conferencia de Electromovilidad Move America, en la que se busca promover las ventajas competitivas de la entidad y dar a conocer los casos de éxito de Nuevo León.

El ejecutivo expondrá la conferencia Nuevo León as a Hub of Nearshoring and Best Option as a Reliable Supply Chain in EV industry, con temas a tratar como nearshoring; cadenas de suministro; México como mejor opción y casos de éxito en Nuevo León.

“Vamos a hablar de la electromovilidad y de todas las armadoras de carros que están llegando a Nuevo León y que las que ya tenemos se están expandiendo”, agregó.

Move America es el evento de tecnología de movilidad número uno en las Américas, reuniendo a las personas y empresas que están redefiniendo la movilidad.

Además, este encuentro conecta todo el ecosistema de movilidad, centrándose en la tecnología, los modelos de negocio y los futuros sostenibles.

Líderes y visionarios de toda la cadena de valor de la movilidad se reúnen en Move para aprender, innovar, asociarse y hacer negocios.

Durante su estancia en Austin, Texas, el Mandatario neolonés sostendrá una comida de trabajo con Gigafund, inversionistas en Space X.

Gigafund es una firma de capital de riesgo que se especializa en invertir en empresas innovadoras y de alto impacto a largo plazo y fue cofundada por Luke Nosek, miembro del famoso “PayPal mafia”, de donde Elon Musk también es miembro.

“Vamos a ver a los amigos de Gigafund, inversionistas de grupo de Elon Musk para seguir hablando de toda esta cobertura de empresas, de espacios, de carros eléctricos como Tesla, de proveedores de carros, espero traerles muy buenas noticias de Austin”, señaló García.