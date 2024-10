Esto es lo que esperan de Claudia Sheinbaum alcaldes electos de Nuevo León y actores políticos

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México no solamente es un hecho histórico por ser la primera mujer que ocupa este cargo. Es, además, una oportunidad para que la Federación dé un rostro distinto y se abra una nueva opción para gobernar.

Algunos alcaldes y actores políticos esperan que el trabajo de la mano con la mandataria dé resultados positivos para Nuevo León y México.

Tiene que quitarse a López Obrador: Xóchitl Gálvez

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez desea que con la entrada del nuevo gobierno acabe la división, el odio y la polarización en México.

“Que podamos trabajar de manera conjunta todos los mexicanos y desearle que le vaya bien a México. Uno no puede pensar que le vaya mal al país porque nos va mal a todos”, señaló Gálvez.

Indicó que Claudia Sheinbaum hoy tiene en sus manos quitarse de encima a López Obrador.

“No la dejó estar en la transición, estuvo pegado todo el tiempo, estuvo tomando decisiones, pareciera que le costó trabajo dejar el cargo al señor expresidente.

“¡Qué bueno que ya se va! Y ojalá veamos un toque de mucha más conciliación y menos división, menos polarización”, expresó.

Veo con preocupación ciertas reformas: César Garza Arredondo

César Garza Arredondo, alcalde de Apodaca, aplaude con entusiasmo los programas que ayudan al desarrollo social de los ciudadanos, en especial de quienes más lo necesitan.

Pero, advirtió que ve con mucha preocupación cómo el Gobierno Federal amenaza con ciertas reformas que pueden debilitar el Estado de Derecho, la vida democrática y las instituciones.

“Al final el desarrollo humano es una variable multidimensional. Entonces los ciudadanos, además de programas que les ayuden a salir adelante, programas sociales, también requieren de instituciones fuertes que les den seguridad, como un sistema de salud de calidad y buena educación”, expresó Garza Arredondo.

Tenemos que darle pa´ delante

La “tramitología” que sabe existe en la Federación no detendrá el desarrollo de San Pedro y para lograrlo Mauricio Fernández trabajará de la mano del Estado y junto al municipio de Monterrey.

El edil sampetrino reconoce que el Gobierno Federal es bastante complejo.

“Y es algo que voy a tener qué ver cómo lo movemos. A mí lo que me han dicho es que es muy burocrático… entonces pedirle algo al Gobierno Federal, tal vez sí tiene la intención de ayudarte, pero en la tramitología pues se te van los tres años (de administración municipal)”, expresó Fernández.

Adelantó que no puede parar proyectos porque están condicionados a si llega o no el recurso federal.

“Nosotros tenemos que darle pa´ delante, y yo sé que voy a contar con el apoyo del Estado y con el apoyo de Monterrey; si trabajamos juntos yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas por el bien metropolitano, no nada más de nuestros municipios”.

Pero el alcalde panista señaló que en caso de que se requiera una tramitología federal, por supuesto que la va a buscar, pero no lo condicionará.

Fortalecerá Escobedo relación con Sheinbaum: Andrés Mijes

Para el morenista Andrés Mijes, quien fue reelecto en Escobedo, la relación con Claudia Sheinbaum se verá fortalecida.

El alcalde indicó que se impulsará más proyectos para el municipio.

“Estamos listos para trabajar al lado de nuestra primera mujer presidenta”, expresó.

Mijes se dijo listo para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y de la prosperidad compartida.

El dinero es como las golondrinas: Benjamín Clariond

El exgobernador del Estado, Benjamín Clariond, tiene buenas expectativas del nuevo Gobierno Federal que comenzó el martes, pero advierte que tendrá que trabajar para recuperar la confianza.

“Yo espero que Claudia y su equipo de trabajo vayan a trabajar en favor de todo México y que a los mexicanos y a los extranjeros les devuelva la confianza para seguir invirtiendo”, dijo Clariond. “Que se arreglen las broncas de salud, de educación porque al final de cuentas la única manera que podamos crecer bien es que haya mejor educación y mejores puestos de trabajo”.

Y el gobierno, afirmó, es el encargado de la educación y los puestos laborales.

“En la gran importancia es la Iniciativa Privada local y extranjera si no tienen confianza no lo hacen (invierten). Acuérdate, el dinero es como las golondrinas: con un aplauso que le hagas al nidito de golondrinas en la cochera de tu casa, se van y si las apabullas y las revientas cuetones, no regresan”

Sin embargo, está confiado en que Sheinbaum va a hacer un buen papel.

Hay qué ver cómo empujamos: Daniel Carrillo

El edil reelecto de San Nicolás dijo que tiene las mejores expectativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre que hay un cambio de administraciones es una bocanada para ver alternativas que podemos instaurar como gobiernos municipales, estatales y nacionales”.

Daniel Carrillo siente que hay un buen abono de los gobiernos.

“Y hay que ir pa´ delante, hay que reencontrarnos en un unísono, somos mexicanos y hay que ver cómo empujamos para estar mejor”, agregó el munícipe nicolaíta.