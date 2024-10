Encuentro diputados-Samuel García no será “borrón y cuenta nueva”, juicio político seguirá

A pesar del diálogo convocado por el gobernador Samuel García con los diputados y de la buena disposición que existe por parte del mandatario para trabajar de forma coordinada y en beneficio para el Estado, los procesos de juicios políticos en su contra y en contra de Javier Navarro, secretario general de Gobierno, continuarán porque la “ley no se negocia, se aplica”.

Lorena de la Garza, presidenta del Legislativo, señaló que los archivos ya están en la Comisión Anticorrupción desde la Legislatura 76.

“Es parte del expediente que vamos a recibir, parte del rezago que hay y sí vienen esos temas. La ley no se negocia, se aplica, eso se ve al interior de la Comisión no se ve con el gobernador”, dijo la priista.

Para poder reactivar estos juicios De la Garza tiene que recibir los documentos, checarlos con el Centro de Estudios Legislativos del Congreso a ver en qué se quedó y ya con eso poder hacer el cabildeo con sus compañeros en las siguientes sesiones.

“No se van a guardar, salen sí o sí. El acuerdo con el gobernador es sobre temas que están en el pasado, nosotros no podemos acordar no acatar la ley. Por eso digo que eso no se negocia porque nosotros no podríamos ser omisos en la aplicación de la ley”, destacó la presidenta de la Mesa Directiva.

Cada coordinador con un tema

Indicó que en ese encuentro con el ejecutivo estatal cada coordinador llevará un tema en particular.

“Es que esto, más que una reunión de good will es para una reunión de trabajo porque tenemos muchos pendientes el Ejecutivo y el Legislativo”, señaló. “Tenemos que elaborar la lista de temas pendientes, todavía no está, apenas el fin de semana decidimos que no podíamos ir el miércoles porque es un día y hora de sesión, pero tenemos que trabajar para elaborar una lista de los puntos que queremos ver con el gobernador en esa reunión”.

Esta comida, destacó De la Garza, no será un “borrón y cuenta nueva”

“Porque eso implica también dejar de ver temas que son importantes desde la agenda legislativa, como los decretos no publicados, como los vetos superados que tampoco han publicado, como la presentación del presupuesto 2025.

“Entonces difícilmente puedes hacer un borrón y cuenta nueva cuando hay tantos temas pendientes.

El gobernador invitó a los diputados a una comida el miércoles a las 13:00 horas en Palacio de Gobierno, pero De la Garza le mandó un WhatsApp solicitando cambio de fecha y horario porque en ese día y hora hay sesión en el Legislativo, pero no ha recibido respuesta.