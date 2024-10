Programa Salud Casa por Casa en NL requerirá 635 profesionales médicos

El programa del Gobierno Federal, Salud Casa por Casa, para contratar a médicos y enfermeras requerirá en Nuevo León de 635 profesionales de los cuales 71 ya se registraron a tan solo un día de que se abrió la convocatoria.

Genaro Rodríguez Teniente, delegado del Bienestar en la entidad, explicó que desde el 7 de octubre más de 500 servidores de la nación han visitado a 10 mil 490 derechohabientes de las pensiones para el Bienestar de adultos mayores y con discapacidad a quienes se les aplicó un cuestionario de salud.

“Es muy importante que le abran las puertas a los servidores de la nación que están realizando las encuestas porque si no participan en el censo no podrán recibir el beneficio de Salud Casa por Casa”, expresó Rodríguez Teniente.

En algunos casos los derechohabientes no están o no confían.

“Pero los encuestadores están plenamente identificados y sí es importante que participen. Es importante que los beneficiarios nos permitan hacer el censo porque si no los localizamos o no se reportan, o si lo encontramos, pero no nos quieren brindar la información, estas personas no van a ser incluidas en estas rutas y en enero van a estar acercándose para pedir su incorporación, pero ya van desfasados”, señaló.

Rodríguez Teniente informó que a nivel estatal estiman requerir 635 profesionales de la salud.

“En este caso estamos hablando de medicina en general para empezar. Pero si los derechohabientes requieren de alguna especialidad luego se van a estar vinculando con otras dependencias… pero de inicio son médicos generales”.

Su función, además de estudiar al paciente, será llevar el cuadro de medicamentos.

“El personal tiene que estar calificado para poder generar incluso una receta médica y con eso poder luego canalizarlo (al derechohabiente) a otras dependencias que ellos brinden los complementos en su salud”.

El delegado del Bienestar dijo que los profesionales de la salud que sean contratados ganarán un estimado de 16 mil pesos libres.

La respuesta a la convocatoria en Nuevo León, dijo, fue inmediata.

“En el estado recibimos las primeras 71 solicitudes en un transcurso, desde que la presidenta anunció el programa, digamos de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, llegaron 71 solicitudes en todo el Estado, en las distintas oficinas”.

Rodríguez Teniente indicó que Bienestar en Nuevo León estará dando seguimiento a las postulaciones y esperan cubrir el total del territorio del Estado.

“La meta que tenemos es que este personal esté distribuido por todo el territorio. También nos estaremos acercando en breve a las instituciones en temas de salud y educativas para empezar a hacerles llegar la convocatoria para que los recién egresados en temas de salud, que tienen cédula profesional poder invitarlos a participar en esta actividad”, indicó el delegado.

Requisitos