En 2025, cuando ya haya presupuesto, volverá apoyo para usuarios del transporte público, revela gobernador

Será en 2025 cuando el apoyo al transporte público regresará en beneficio de los usuarios porque el próximo año ya habrá presupuesto, dijo el gobernador de Nuevo León.

Samuel García presentó este martes su Informe Regional en el Estadio BBVA, de Guadalupe, casa de los Rayados, equipo favorito de Mariana Rodríguez, esposa del ejecutivo. El ejecutivo es “tigre” de corazón.

El mandatario dijo que, a marcha forzada, se agilizará el pago electrónico.

“Y el año que entra que vuelva el apoyo a las tarjetas porque este, sin presupuesto, no hubo. A duras penas pudimos hacer el proyecto de apoyo a grupos vulnerables para el camión”, expresó García.

Con dos meses que se dio la ayuda añadió, se brincó del 20 al 70% (el pago digital).

“Porque todo mundo tiene su tarjeta, su apoyo y esperamos que el año que entra, que ya haya presupuesto, que la gente tenga al menos 20 viajes gratis al mes”.

El gobernador señaló que con este sistema ya muchos están pagando de forma electrónica.

“Ya no hay efectivo, no nos roban la morralla, ya tenemos control financiero de la lana”.

El apoyo a los usuarios del transporte público se realizaba a través de la app Urbani a través de la cual se recibían 225 pesos mensuales.

Sin embargo, después de las elecciones del 2 de junio, usuarios reportaron que ya no se les depositó. Esporádicamente, en algunos casos, sí recibieron la ayuda.

Abraham Vargas, director de Metrorrey, informó en julio que el apoyo continuaría hasta diciembre.

“My God!”

García indicó que cuando llegó al gobierno se enfrentó un gran reto: el transporte que, afirmó, era una bomba.

“Hace 40 años (el gobierno) aventó la pelota y le dio a privados las rutas y ellos decían que no había negocio, no había lana y que siempre le perdían, que no tenían dinero para renovar la ruta”.

Recordó que muchos permisionarios no querían cooperar.

“Dijimos: si el 40% de (personas) del Estado anda en camión hay que mejor sus rutas. Quiero decirles que ya llegaron 2 mil 500 camiones, todos nuevos algunos eléctricos, los demás bajos en emisiones… todos con clima, internet, acceso universal para adulto mayores, todos con sillas rosas para mujeres”, destacó.

Reconoció que en el Gobierno no hacen magia, pero lograron sacar a mil chatarras que andaban en las calles.

“Queremos que pa´l Mundial en mayo (2026) tienen que estar los nuevos camiones, nuevos Transmetros y, de ser posible, el Metro funcionando en algunos sectores”, expresó. “Para que digan los daneses y sudafricanos: “¡My God!”.