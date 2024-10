Ingeniero civil advierte: en tres… en 10 años el Túnel de la Loma Larga podría colapsar

Podría ser en tres años… o en 10, pero el Túnel de la Loma Larga podría colapsar, dijo el ingeniero civil Marco Martínez, quien participó en una Mesa de Trabajo sobre infraestructura, convocada por la diputada Claudia Caballero.

Entrevistado al término del evento, Martínez destacó que hay una evidente falla en la superficie.

“A lo mejor pueden decir: ´Puede ser nada más una muestra, un botón de la camisa rota. Arriba hay una carga importante de tierra con agua acumulada de ´n´ cantidad de días, años”.

Martínez señaló que se requiere un estudio inmediato para ver en qué condiciones está el túnel y, obviamente, una posterior remediación.

“Buscar ahorita tapar la salida del agua puede ser una medida preventiva, pero a lo mejor es una media que no nos va a ayudar mucho para una solución futura porque lo que se requiere es una rehabilitación completa.

“Puede ser mañana, en tres años o en 10, pero a falta de rehabilitación podría colapsar”, expresó el ingeniero.

En la Mesa de Trabajo, dijo Martínez, se dejó en claro que se autoricen los estudios y se vea factible.

“Mientras sucede la autorización de los estudios y la aplicación del resultado que puede tardar un mes, dos… la integridad de la ciudad se puede cuidar con una cimbra metálica; fue algo de lo que se propuso.

“Una cimbra metálica que nos ayude, de perdido, a avisar cuando venga otro caído o haya otro colapso o algo. Dejarlo así es, como les decía final de mi plática: ´ ¿Alguno de ustedes dormiría adentro, aunque se diga que no va a fallar y no va a colapsar? ´”, cuestionó Martínez. “Aunque diga que no va a haber fallas y no va a colapsar hay algo en nuestra intuición humana que te dice: ´Esta cueva no es segura´”.

Infraestructura del lado de San Pedro

Del lado de San Pedro sobre el túnel hay una amplia infraestructura que incluye plazas y edificios, mientras que del lado de Monterrey se conserva la naturaleza.

“Seguramente en aquel entonces no sabían cuántos edificios iba a haber, no sabían si era factible poner un edificio arriba o varios edificios. A lo mejor no sabían si era habitable esa zona de arriba porque no solamente son oficinas, hay habitaciones, hay circulación, hay instalaciones sanitarias e hidráulicas”, destacó el ingeniero.

Todas esas construcciones han alterado el terreno, expresó.

“¿En qué manera? No lo sabemos, lo que se tiene que hacer ahorita es inspeccionar al ´paciente´ para ver en qué condiciones está. A lo mejor el ´paciente´ se siente con gripa o le duele el pecho, pero si nos vamos al covid había gente que con una simple tos se nos iba pa´l pozo porque no es lo que aparenta. Hay que estudiarlo, revisarlo”.

Por lo pronto, dijo Martínez, él no dormiría ahí y prohibió a su familia circular por esa vía.

“Yo no lo siento seguro, al menos en mi forma particular, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia les tengo prohibido pasar. Y a mis primer y segundo círculo de amistades yo les recomiendo no pasar, es una moneda al aire.

“Es un riesgo, a lo mejor es un 50 y 50, pero es un riesgo. ¿Qué necesidad tenemos la ciudadanía de pagar impuestos para meternos en un riesgo?”, señaló Martínez.