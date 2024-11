Crecen casos de autismo en NL; abrirán La Casa Azul, primer centro para niños con este trastorno

En la última década los casos de niños con autismo se han incrementado en Nuevo León, hace 10 años se presentaba uno por cada 166 menores, al día de hoy es uno por cada 54 infantes y para ofrecerles una mejor calidad de vida y lleguen a ser personas excepcionales como Lionel Messi, Elon Musk o Bill Gates, en enero se colocará la primera piedra de La Casa Azul.

En este centro, el primero en el Estado, se dará terapia a chicos provenientes de 200 familias. Estará ubicado en un terreno de 4 mil metros cuadrados, con ubicación privilegiada y o al transporte público, como camiones y Metro.

“La Caza Azul Autista sería la primera en Monterrey. Me he topado con mucha necesidad, yo soy maestra monitor o maestra sombra y me he encontrado que en este trastorno hay mucha necesidad, hay mucha falta de información, hay mucha falta de inclusión para nuestros niños y adolescentes y para nuestras familias”, dijo Daniela Botello García, coordinadora del proyecto.

Señaló que su misión es crear una comunidad educativa e integral para fortalecer y desarrollar las habilidades sociales y de comunicación, además de brindar apoyo a los padres de familia.

“Preparar a los niños y adolescentes con herramientas de comunicación y socialización para que se conviertan en ciudadanos integrales”, agregó Botello García. “La Casa Azul es una construcción de un edificio inteligente y sustentable, inspirado en el diseño de una pieza de rompecabezas que simboliza la complejidad y la diversidad de este trastorno”.

Explicó que la edificación incluirá:

Áreas administrativas.

Sala de espera.

Oficinas operativas.

Área médica.

Salones de terapia individuales, de un tamaño aproximado de 20 metros cuadrados.

Salón de área cognitiva.

Salón para desarrollar atención.

Salón para desarrollar la comunicación y el lenguaje.

Alberca terapéutica.

Áreas de descanso.

Salas de terapia ocupacional.

Salas de terapia de oficios.

Salón de usos múltiples.

Salón de gimnasia.

Área de fisioterapia.

El terreno fue donado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y solamente se espera que el Congreso de Nuevo León de el “sí” para empezar la construcción.

Botello García aclaró que el autismo no es una enfermedad sino una condición de vida.

“Es algo para siempre, pero que nos los define como personas con discapacidad mental”, señaló. “Esperemos que el Congreso de el sí lo más pronto posible para que en enero del siguiente año poner la primera piedra”.

Señaló que Adrián de la Garza fue el primer alcalde que les abrió las puertas de este proyecto con entusiasmo y escuchando las necesidades que hay de los niños, adolescentes y de las familias.

¿Qué provoca el autismo?

García Botello señaló que aún se desconoce qué causa este trastorno.

“Hay una gran incertidumbre por qué los niños nacen con esta situación… puede ser la contaminación, pueden ser los químicos que traen los alimentos… puede ser algo genético, no hay algo tan acertivo”, expresó, “pero (el autismo) ha evolucionado y el índice sí se ha incrementado. Hace una década se presentaba un caso por cada 166 menores y al día de hoy es uno por cada 54″.

En La Casa Azul también se creará una red de apoyo para los padres de familia.

Diputados locales firmaron un compromiso para dar los recursos para la construcción. Foto: Martín Fuentes

“Para que se sientan acompañados porque sabemos que es un camino difícil y sabemos que aquí tenemos esta comunidad que nos podemos apoyar”.

Diana García Salinas, también coordinadora, advirtió que en algunas ocasiones, tener un hijo con autismo provoca tal depresión en los padres que terminan quitándose la vida.

“El ‘New York Times´ sacó esta nota: los niveles de estrés crónico experimentados por las madres fueron similares a un soldado en combate”, destacó.

Este martes los diputados locales firmaron una carta compromiso para liberar recursos y empezar con la construcción de La Casa Azul.