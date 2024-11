Reclasificación de rutas provoca “tarifazo” en transporte urbano de Monterrey, sube a 15 pesos

Con el pretexto de un reclasificación de rutas, de las ordinarias a exprés, este miércoles lo usuarios de los “camiones verdes” y de la app Urbani fueron sorprendidos porque el costo del pasaje subió a 15 pesos.

Esto provocó enojo, molestia y reclamos entre los pasajeros y desconcierto en los diputados locales que el martes recibieron en el Congreso a autoridades de Movilidad quienes, durante a Glosa por el Tercer Informe de Gobierno, pidieron a los legisladores “apoyo” y “comprensión”, además de un presupuesto justo para el 2025.

La mayoría de las unidades no mostraba ningún anuncio que previniera a los usuarios respecto a que el precio pagando con Urbani subió tres pesos.

Esta situación provocó que las bancadas en el Legislativo solicitarán una revisión al Consejo del Transporte.

“Hay que dejarlo bien claro, no estamos de acuerdo”

Carlos de la Fuente, coordinador del PAN en el Congreso, se mostró preocupado por el “tarifazo” cuyos únicos afectados son quienes usan el transporte público.

“Hay que dejarlo claro, no estamos de acuerdo. Creo que el compromiso es: camiones nuevos aumento a 15 pesos, en eso no tenemos ningún problema, estamos conscientes de que los transportistas que estén haciendo un esfuerzo por mejorar su infraestructura se le apoye con la nueva tarifa, pero ya dando un servicio de calidad a los ciudadanos del Estado”, señaló el panista.

Espera, destacó, que la diputada Rocío Montalvo, representante en el Consejo de Movilidad lleve la voz negativa de parte de los diputados de Nuevo León al organismo.

Morena manifiesta rechazo

A nombre de toda la bancada de Morena, Grecia Benavides señaló que esta reclasificación de rutas tomó por sorpresa a la ciudadanía.

“Son casi la mitad de las rutas lo cual conlleva a un aumento, creemos que es reclasificación se debe hacer cuando lleguen nuevas unidades y se mejore la calidad en el servicio”, indicó la morenista.

La ciudadanía en general, señaló, si me mejoran las rutas, la calidad y hay más unidades, no tendría problema en pagar un aumento.

“De lo que se queja (la gente) es de la problemática que tenemos por esta crisis de movilidad… la gente se queja de que tarda mucho el camión, (la gente) tarda mucho en llegar a su casa”, indicó Benavides.

La legisladora recalcó que cada vez el tráfico es más “espeluznante”.

“Y además no tenemos un sistema público de transporte, el que tenemos concesionado no está abasteciendo, desde hace muchos años, la necesidad de la gente”, señaló Benavides, “hoy queremos decirle a la gente de Nuevo León que no estamos de acuerdo con esta reclasificación”.