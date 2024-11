Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, vuelve a “chapulinear”, se va de MC a Morena

Primero militó en las filas del PAN, y en mayo de 2022, después de haber ganado las elecciones para la alcaldía de Santa Catarina, dejó al blanquiazul para integrarse a Movimiento Ciudadano y ahora, Jesús Nava, forma parte de Morena.

primero militó en las filas del PAN, y en mayo de 2022, después de haber ganado las elecciones para la alcaldía de Santa Catarina, dejó al blanquiazul para integrarse a Movimiento Ciudadano y ahora, Jesús Nava, forma parte de Morena. ero militó en las filas del PAN, y en mayo de 2022, después de haber ganado las elecciones para la alcaldía de Santa Catarina, dejó al blanquiazul para integrarse a Movimiento Ciudadano y ahora, Jesús Nava, forma parte de Morena.



Luisa María Alcalde, presidenta nacional de este instituto político, dio la bienvenida al edil santacatarinense, quien desde hace varias semanas había dado atisbos de que pretendía migrar del partido naranja.



“Yo voy a seguir trabajando por Santa Catarina desde cualquier lado, puede ser desde Movimiento Ciudadano o desde cualquier otro partido”, dijo Nava luego de quejarse de que no estaba recibiendo el apoyo necesario de parte del gobierno emecista de Nuevo León tras los desastres provocados por la tormenta tropical “Alberto” que dejó durante varias semanas sin agua a muchos sectores del municipio.



Las declaraciones del munícipe hacían sospechar que su relación con Samuel García no atravesaba su mejor momento y ahora se confirman.



En sus redes sociales Alcalde dio la bienvenida a Nava como nuevo integrante del partido.



“Bienvenido a Morena, Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León”, escribió la presidenta del partido.



Confirma en redes

En sus redes sociales el político también compartió con sus seguidores la noticia de su cambio de partido.



“Con mucho gusto les comparto que por convicción y en busca de lograr un mejor Santa Catarina y un mejor Nuevo León para todos he decidido integrarme a Morena, ser parte del trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, compartió en sus redes sociales.



Nava indicó que comenzará a trabajar hombro con hombro con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.



“Lograremos que la transformación llegue a Nuevo León con mayores beneficios para todos con mayores recursos para obras programas y servicios. ¡La transformación llegó a Santa Catarina!, ¡viene lo mejor!”, destacó Nava quien recibió múltiples felicitaciones de sus seguidores en redes sociales.