¿Cuál será la temperatura mínima para este jueves en Monterrey?

Desde la madrugada de este jueves comenzaron a sentirse los efectos del frente frío número 9 que traerá una temperatura mínima de hasta 16 grados en Nuevo León durante la tarde y noche.



Además se prevén lluvias ligeras y vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras.



“De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anticipa la llegada del frente frío número 9 lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones o chubascos aislados, siendo en las zonas montañosas y en la región citrícola del Estado”, indicó Protección Civil de Nuevo León.



De igual manera, se pronostica un ligero descenso en la temperatura durante la noche y mañana.



Protección Civil pidió a la población permanecer informada de las fuentes oficiales y recomendaciones emitidas por la corporación.



La Conagua destacó que el frente frío recorrerá el norte y noreste de la República mexicana.



“Mantendrá la interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre Tamaulipas, ocasionando rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones y el noroeste del país, además de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y oriente del territorio nacional”.



Y el Servicio Meteorológico Nacional destacó que las precipitaciones alcanzarán de 25 a 50 milímetros.



Afectarán a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Además, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, CDMX y Nuevo León se verán afectados por viento con rachas de hasta 60 kilómetros.



Recomendaciones

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud por el frente frío que aunque no será muy drástico sí se sentirá.



Salir abrigados de casa con algún suéter, una chamarra, bufanda e incluso guantes.



Si no hay que salir de casa permanecer resguardados y de cualquier manera utilizar una sudadera, pants y calcetines.



Tomar vitamina C además de bebidas calientes.



Se recomienda el consumo de frutas de la estación y verduras.



No someterse a cambios de temperatura.