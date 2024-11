Buscan con iniciativa que abusos contra menores sean imprescriptibles; solo 2% de afectados obtienen justicia

De acuerdo a datos de las fiscalías generales de Justicia, el delito de violación registró su máximo repunte a nivel nacional en el año 2022, ya que alrededor de 5 mil menores, de entre 10 y14 años, fueron abusados sexualmente y que ya que sólo el 2% de las personas que denuncian obtienen justicia.

Ante este panorama y en el marco del Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, el Grupo Legislativo del PRI, a través de la diputada Armida Serrato Flores, y el coordinador, Heriberto Treviño Cantú, preparan una iniciativa de reforma para que los abusos sexuales contra menores de edad sean imprescriptibles.

Como integrante de la Comisión de la Familia y Derechos de la Primera Infancia, Niñas, Niños y Adolescentes, Serrato Flores detalló que se busca reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas del Estado para dar un paso decisivo en la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales y en la protección integral de la infancia.

“La mayoría de las violaciones lamentablemente tienen que ver con un vínculo muy cercano al menor de edad, por eso no denuncian en el momento, es cuando pasan muchos años después cuando deciden denunciarlo, por eso estamos proponiendo en el Código Penal de nuestro Estado que no prescriba el delito de violación contra menores para que no sea decisivo el tiempo que trascurre desde la comisión del delito para que haya justicia”, recalcó Serrato Flores.

La iniciativa de reforma contempla modificar los artículos 140, 196, 201 BIS y 196 del Código Penal; además se reforman las fracciones LV y LVI del artículo 14; se adiciona la fracción LVII del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Fiscalía y se reforma el artículo 19 de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.

La propuesta se enmarca en el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, que se conmemora cada 19 de noviembre.

“El daño que ocasiona una violación a un menor es permanente, emocional, psicológico, incluso muchas veces hasta físico a lo largo de los años”, señaló. “Entonces démosle ese beneficio a las víctimas, incluso cuando ya sean mayores de edad, de que no importa cuánto tiempo haya pasado de la violación o abuso sexual para que el juez determine que tiene que haber justicia”.

Serrato Flores resaltó que el coordinador del GLPRI, Heriberto Treviño Cantú, ya se suscribió a la iniciativa que pretende equipar el delito de abuso sexual a menores a los de terrorismo, sabotaje, delincuencia organizada, parricidio, delitos contra la libertad y homicidio calificado, contenidos en el Código Penal del Estado.

“Además, respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley de Víctimas se propone que los funcionarios públicos que atienden a menores víctimas de violaciones, tengan toda la capacitación para no caer en la revictimización de este delito atroz”, agregó.

La legisladora recordó que el pasado 12 de septiembre del año 2023, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, reformas al Código Penal Federal para que los delitos sexuales como pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles, por lo que es necesario homologar el marco jurídico de Nuevo León.