Ciclovía será retirada de Avenida Alfonso Reyes; 70% de sampetrinos la rechaza

¡Adiós a la ciclovía de Avenida Alfonso Reyes en San Pedro!

Con el nuevo proyecto de regeneración de la Vía Libre en la Avenida Alfonso Reyes, el gobierno municipal retirará la ciclovía para regenerar esa arteria vial.

El plan incluye construcción de banquetas, estandarización de dimensiones de carriles vehiculares, semaforización inteligente y retiro de postes y cableado aéreo.

El gobierno de Mauricio Fernández considera banquetas que en los tramos más estrechos de la avenida medirán como mínimo dos metros de ancho y tendrán un espacio lineal para movilidad sustentable, para uso de personas a bordo de bicicletas o scooter.

Las características de la regeneración propuesta garantizan condiciones de seguridad para todos los usuarios de la avenida: peatones, ciclistas y conductores.

La primera etapa del proyecto, indicó Luis Susarrey, secretario general del gobierno municipal, mide 4.8 kilómetros, de los límites con el municipio de Santa Catarina hasta la calle Bosques del Olivo, en Bosques del Valle, que se construirá en 2025; y la segunda etapa, de 1.7 kilómetros, será hasta la Avenida Gómez Morín.

“No podemos hacer proyectos que es obvio que no funcionan y es obvio que los tenemos qué corregir, y además con un enorme apoyo ciudadano”, añadió Fernández.

El edil sampetrino señaló que se está tratando de hacer las cosas para beneficio de la colectividad y para las mayorías.}

Población se pronuncia

Susarrey recordó en una encuesta ciudadana realizada en junio pasado, la mayoría se pronunció a favor del retiro de la ciclovía.

“Desde el proceso electoral, desde la campaña, se hizo una consulta a la ciudadanía, en la que casi el 70% de la gente, pidió que se retirara la ciclovía”, dijo Susarrey. “Con estudios técnicos que se han llevado a cabo y normas oficiales mexicanas que se analizaron, bueno, pues, no es funcional, no resultó útil para mejorar la movilidad, ni para que haya menos vehículos, ni menos tráfico, por no cumplir con aspectos de pendientes, de seguridad… no tiene origen ni destino”.

El proyecto presentado permitirá conectar, en su primera etapa, el parque de Bosques del Valle con el Campus de la UDEM y ampliará en 1 kilómetro la infraestructura que podrán usar de manera segura los usuarios de bicicleta y scooter.

De acuerdo a Luis Susarrey, secretario general del municipio, recordó que ciudadanos rechazan esta vía. Foto: Cortesía Gobierno de San Pedro

La secretaria de Obras Públicas, Angeles Galván, y el secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño, puntualizaron el proyecto.

El alcalde adelantó que el municipio proyecta dos ciclovías, una en el Río Santa Catarina y otra en terrenos del poniente, que se detallarán próximamente.

Durante la presentación del plan de regeneración, el ciclista Rodrigo Rubio se pronunció a favor del proyecto municipal.