Mujer de nacionalidad hondureña es rescatada por Fiscalía Antisecuestros en Escobedo

Tras actos de investigación y despliegue operativo estratégico, realizados por la Fiscalía Antisecuestros, una mujer de origen hondureño logró ser rescatada en Escobedo, ya que se encontraba privada de su libertad.



La persona, cuya identidad no se dió a conocer, fue ubicada en la colonia Ampliación Eulalio Villarreal.



“Femenina adulta, de nacionalidad hondureña, permanecía privada de su libertad y se estaba exigiendo dinero para su liberación”, informó la Fiscalía.



Añadió, de acuerdo a información preliminar, la persona rescatada presenta aparente buen estado de salud, a reserva de examen médico.



“Resultado de la intervención fueron detenidas cinco personas, actualmente a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, en termino correspondiente para determinar su situación jurídica”.



La Fiscalía señaló que la investigación sigue su curso.



¿Qué hacer ante el secuestro de un familiar?

Se debe mostrar una actitud cooperativa y no contradecir ni ceder a las peticiones de los secuestradores.

Se debe denunciar inmediatamente ante las autoridades correspondientes.



Secuestros en Nuevo León

Abril de 2024 fue el mes que mayor número de secuestros registró en el Estado con un total de 42 personas desaparecidas, la mayoría de ellas fueron liberadas, sin embargo durante ese mes siete permanecían sin ser devueltas.



Uno de los casos que más consternó fue el del secuestro de 12 personas dedicadas a la industria de la construcción.



Los trabajadores fueron liberados horas más tarde.



El área comprendida entre los municipios de Ciénega de Flores, Vallecillo y Salinas Victoria se convirtió en una zona especialmente peligrosa.



La asociación Alto Civil al Secuestro reveló que durante la actual administración el número de plagios se ha incrementado en un 16% subiendo de tres a siete personas desaparecidas.



De acuerdo al reporte, el sector más vulnerable es el del comercio informal y los migrantes.



La mayoría de este tipo de plagios no son reportados ante el miedo que sufren las personas que fueron secuestradas y liberadas y no desean volver a saber de esta experiencia.