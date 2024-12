La Alameda y Barrio Antiguo son focos rojos en delitos sexuales contra mujeres en Monterrey

Graciela Buchanan dijo que la mayor parte de los delitos que hay en Nuevo León son contra mujeres, aunque no sean violencias por género.

La Alameda Mariano Escobedo y el Barrio Antiguo son dos de las zonas en las que se registra mayor número de asaltos sexuales en contra de mujeres.

De acuerdo a estadísticas delictivas, la zona Centro de la ciudad es un área en la que se ha incrementado los ataques en contra del sexo femenino.

“Si bien hemos observado una reducción, porque antes de que cambiara la administración de Monterrey, nosotros hicimos un diagnóstico situacional, sobre todo en esa zona de la Alameda”, explicó Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres. “Nos tocó, a mi equipo, estar en los bares, antros… lugares. Encontramos en ese tiempo que había 17 o 18 casas abandonadas con ropa de mujer, gente drogándose adentro”.

La funcionaria estatal señaló que el patrullaje era inexistente.

“Había una patrulla que pasaba cada hora y con un policía arriba. Definitivamente no iba a ayudar. La zona de la Alameda estuvo mucho en remodelación y, como es de alta concentración de personas que vienen con movilidad de otros estados, particularmente muchos de ellos migrantes, encontramos que había mucha situación: no había buena iluminación”.

En el diagnóstico, señaló, que esperan presentarlo al nuevo alcalde (Adrián de la Garza), encontraron cuáles son los puntos de riesgo en la ciudad.

“Creo que es importante porque corresponde al municipio, no solamente el patrullaje y la vigilancia, también la iluminación porque en algún tiempo hicimos otro diagnóstico situacional que habla de una alta incidencia de delitos sexuales en una zona específica en Guadalupe”.

Buchanan detalló que se hizo el diagnóstico documentado y encontraron que el único tema era falta de iluminación en una zona de parque donde hay cerca paradas de camión

“¿Qué pasaba ahí? Era el lugar perfecto para que en la oscuridad las mujeres y las jóvenes fueran violentadas. Nosotros queremos que, próximamente, podamos presentar este diagnóstico, si es necesario, al equipo se le va a instruir que se vuelva a valorar porque estuvimos yendo muchos domingos, sábados y viernes en la noche, y también en el día, a hacer promotoría”.

Para Buchanan sería positivo que se vuelva a valorar ese diagnóstico porque, no solamente, les preocupan los delitos sexuales que mantienen una cifra negra.

“No es (una cifra) alentadora porque la mayoría de las mujeres no quiere reportar ni denunciar porque les da vergüenza”, aseguró Buchanan, “también el tema de los robos es delicado.

“Sabemos que la mayor parte de los delitos que hay en Nuevo León son contra mujeres, aunque no sean violencias por género. Aquí le roban a la mujer porque es más vulnerable. ¿A quién le quitan el carro?, a la mujer; asaltan las casas cuando está una mujer sola y no digamos todas las violencias”.

Afirmó que se pondrá mucha más atención en el área municipal de patrullaje.

Instalan cabina virtual

Buchanan señaló que hicieron un convenio con Zikahuali, casa de las mujeres indígenas, A.C. para instalar una cabina de denuncia virtual.

“Hay muchas mujeres que vienen de otros estados que no saben ni leer ni escribir bien. No saben siquiera cómo manejar una computadora, entonces sí necesitan el acompañamiento de quién pueda, no nada más facilitarles el acceso a esos medios tecnológicos, sino que sean traductores, que sean peritos”.

La secretaria de las Mujeres detalló que en julio de este año se hizo un diagnóstico, similar al de 2023.

“Encontramos, en muchos lugares, que había mucho migrantes, posiblemente trata de personas, mucha drogadicción. Ese diagnóstico esperamos poder presentarlo con el alcalde actual”.

Indicó que fueron acompañados por policías que registraron todo en grabación a través de las cámaras corporales.

Ataques en Barrio Antiguo

Buchahan señaló que en el Barrio Antiguo hay muchos más ataques.

“Tenemos el mapeo de dónde están los delitos sexuales. Podemos hablar de que Monterrey es el número uno, García es el número dos”.

Indicó que los delitos sexuales ocurren más entre semana y en horarios que son variables.

“Entre semana porque (las mujeres) se mueven, van a trabajar, hay una movilidad hacia sus centros de trabajo y esa movilidad genera que, pues a la hora de salir o a la hora de estarse transportando, haya más incidencia”, destacó Buchanan.

¡Cuidado con la bebida azul!

Vanessa Jiménez, de Zikahuali, casa de las mujeres indígenas, A.C. indicó que el modus operandi para los asaltos sexuales, es ofrecerles una bebida azul.

“Les dan una bebida azul y ellas quedan vulnerables y aparecen en una de las viviendas que están cercanas a la Alameda, y pues de ahí buscan el apoyo”.

Las víctimas son de las que vienen a buscar trabajo en la Alameda.

“Ahí hay mucha red de trabajo, de RHs que se colocan ahí para trabajos como empleadas domésticas, servicios de construcción o guardias de seguridad”.

Es también, agregó Jiménez, una zona de prostitución

“Identificamos que en la Alameda hay niñas en huarachitos prestando servicios sexuales. Eso habla de la trata (de blancas), hemos recibido usuarios por tráfico de personas. A veces, dejan ahí a 150 personas, tiradas en la Alameda.

“Les prometen llevarlas a Estados Unidos y nada más dan el pago, que por lo regular es de arriba de 50 mil pesos y los dejan a la deriva”.

Jiménez reveló que este año se han registrado más de 10 delitos sexuales en contra de mujeres, aunque podría haber más.

“Muchas veces lo que hacen (las víctimas) es regresarse a su comunidad de origen, se regresan porque no quieren quedarse en Nuevo León; piensan que quién hizo ese acto sexual es un regio y no es así.

“A veces, es la misma población migrante o en movilidad que llega de otros estados y que al encontrarse en un entorno muy difícil, y yo no estoy diciendo que las personas sean malas, sino que se va haciendo perverso el entorno y lo van absorbiendo”, señaló Jiménez.