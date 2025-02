Lloverá en el Estado menos en plena temporada de incendios

En plena temporada de incendios los pronósticos de lluvia no son nada alentadores para Nuevo León porque durante los próximos meses llovería hasta un 55% menos.

Y aunque la entidad es referente a nivel nacional en el combate de siniestros forestales, Erik Cavazos, director de Protección Civil, reconoció que las proyecciones de precipitaciones no son buenas noticias para el Estado.

“Por eso la insistencia, pedirle a la población que evite encender fuegos en la sierra y en parajes”, dijo.

El lunes, durante la Presentación de la Temporada de Incendios 2025, Azucena Estrada Ibarra, promotora de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal, señaló que las causas más comunes de fuegos son las acciones humanas, sean o no intencionales.

Y se unió a la petición de Cavazos: que la población esté atenta a cualquier inicio de incendio y a participar para eliminarlos en lo posible.

“Como bien saben, el año pasado tuvimos altas precipitaciones derivadas principalmente de la tormenta tropical ‘Alberto’ y eso provocó que tuviéramos una generación de pastos y herbáceas”, dijo Estrada Ibarra.

Nuevo León es referente

Con el Programa Especial de Protección Civil y la Brigada Fénix, única en México, Nuevo León se coloca como referente a nivel nacional en el combate contra los incendios forestales.

Cavazos explicó que la estrategia que consta de ocho etapas, favorece en el registro de cero siniestros en lo que va del año.

“Las acciones que se han hecho de prevención están funcionando. Tanto los gobiernos municipales con Protección Civil, las brigadas rurales, Amigos de la Sierra, Conafor, Sedena, Guardia Nacional, Medio Ambiente, Protección Civil del Estado, estamos trabajando todas y todos para que este número, no sea de consideración”, indicó.

Este programa, señaló, prioriza la Gestión Integral de Riesgo a través de ocho etapas: Identificación de riesgos, Previsión, Prevención, Mitigación, Preparación, Auxilio, Recuperación y Reconstrucción.

Señaló que ya se identificó un área de atención prioritaria que es del orden de 1 millón 121 mil hectáreas, clasificación que se fundamenta por el tipo de vegetación de la zona, siendo los municipios de Aramberri, Galeana, Zaragoza, Iturbide, Montemorelos, Linares, Rayones, Santiago y Santa Catarina los de mayor atención.

Como previsión Cavazos dijo que se lanzó el decreto de veda de uso del fuego mediante el cual se prohíben las fogatas a cielo abierto y las quemas controladas; y en materia de prevención se llevó a cabo la capacitación de 162 brigadistas, y una parte del personal también ha reforzado su experiencia en Canadá y Los Ángeles.

También se mantiene la campaña de prevención permanente con Evita Fuegos con la coordinación interinstitucional, visita a escuela, dependencias e instituciones, así como la difusión masiva en medios de comunicación.

Para mitigar el fuego, se realiza un combate agresivo en conjunto con todos los niveles de gobierno para evitar que se expanda, ello con la preparación del personal a través de equipamiento, uno recién entregado como ocho mulas o razer con herramienta para sofocar incendios, cuatro cuatrimotos de ataque inicial, de protección para brigadistas.

Agregó que se tiene tres helicópteros que llevan a cabo la respuesta rápida y se incorporó una ambulancia para la atención oportuna ante cualquier cortadura, alergia o percance que puedan sufrir los rescatistas.

El director de Protección Civil recordó mantener las recomendaciones para evitar los incendios forestales, como no arrojar cigarrillos en los bosques, no encender fogatas, no dejar basura y cualquier situación de riesgo reportarla al 9-1-1.

Además, invitó a descargar el Programa Especial de Protección Civil, el cual dijo está disponible en la página oficial de Gobierno.

Informó que esta semana se tendrá un descenso en las temperaturas debido a la llegada del frente frío número 26 para jueves y viernes, sin embargo al término regresan las altas temperaturas y disminuye la humedad relativa, que intensifican la probabilidad de incendios forestales.