Salud descarta incremento de padecimientos relacionados con contaminación

Porque Monterrey es una ciudad en la que siempre ha prevalecido la contaminación, desde hace 20, 30 años o más, la Secretaría de Salud mantiene un monitoreo constante de enfermedades relacionadas con la polución por lo que la dependencia estatal negó un incremento en padecimientos como otitis, asma o conjuntivitis.

Esto, aunque las estaciones de monitoreo han registrado, en su mayoría, una calidad del aire extremadamente mala.

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud en la entidad, mostró gráficas del comportamiento polución-enfermedades de los últimos 10 años.

“Y en azul y en verde digamos que estamos bien, ya cuando entramos al rojo hay algo de preocupación y cuando no salimos de la gráfica significa que estamos fuera del parámetro de los últimos 10 años”, señaló. “En el 2019, antes de covid, las infecciones respiratorias agudas fueron mucho más altas que lo que estamos identificando en este 2025.

“En el 2024 es esta línea negra que estuvo entre el verde… subía y bajaba; principalmente se mantuvo en el límite, es en un área digamos segura en cuanto al comportamiento de las infecciones respiratorias. No se han incrementado esta época donde va a entrar la primavera, que es la temporada de mayor infección o de problemas respiratorios asociados con alergias, partículas o virus”, explicó.

Marroquín adelantó que la circulación de los virus, especialmente en marzo, es muy alta.

“Y luego tenemos los casos de otitis, infecciones en el oído… otra vez, los últimos 10 años en azul, verde y rojo. El naranja es el de 2019 que nos comparamos antes de covid el negro es de 2024 que está mucho más bajo que el 19 y… pues aquí estamos en el 25”.

La funcionaria detalló que no es que haya una disminución, sino que el comportamiento que se ha presentado es menor al que había en el 2019.

Estudios de impacto

Lo que se quiere comunicar, señaló Marroquín, no es que las autoridades sanitarias no quieran decir que la contaminación no tiene un efecto en la salud.

“O sea, hay evidencia internacional que lo dice, lo que estamos pretendiendo comunicar es que es un problema que hemos tenido durante 20, 30 años, quizás más”.

Marroquín informó que se están realizando acciones como nunca antes

“Hemos trabajado de forma colaborativa, ya en breve tendremos información de esos puntos, son estudios que llevan su tiempo y los hemos estado monitoreando puntualmente”.

Reveló que se están realizando algunos estudios de diferentes universidades, especialmente de la Universidad Autónoma de Nuevo León y con el Hospital Universitario que todavía están en proceso de datos finales.