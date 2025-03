Infonavit amplía sus horarios para ofrecer mejores servicios a los usuarios

Las oficinas del Infonavit en Nuevo León anuncian un nuevo horario para que las personas que deseen adquirir un financiamiento o las que ya tienen un crédito puedan realizar sus trámites con mayor holgura.

“Si tienes un crédito Infonavit o estás pensando en adquirir un financiamiento y no has iniciado el trámite que necesitas por falta de tiempo o porque tu rutina no te lo permite, con el nuevo horario de nuestras oficinas en Monterrey puedes hacerlo en el momento que mejor se ajuste a tus necesidades”, señaló el Instituto.

Desde el 24 de febrero, por instrucciones del director general, Octavio Romero Oropeza, el Centro de Servicio Infonavit (CESI) de la capital del estado, ubicado en la calle Mariano Escobedo 733, colonia Centro, atiende de lunes a viernes, de 08:30 a 18:00 horas y sábados de 08:30 a 14:30 horas.

“La modificación de horario permite la consolidación de un Infonavit humanista, que busca brindar más y mejores asesorías, extendiendo sus jornadas de servicio”, detalló Infonavit. “De esta manera, si no puedes ir a las oficinas del Instituto durante tu horario laboral, ya podrás realizar trámites incluso los sábados”.

Los servicios

Al ampliar sus horarios y días de servicio, el organismo ofrece respaldo para:

Saber si cuentas con la precalificación para adquirir un crédito para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

para adquirir un crédito para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno. Solicitar un financiamiento de mejoramiento, para reparar tu patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Recibir asesoría para obtener una prórroga o reestructura en caso de que tengas dificultades para pagar tu crédito.

“Además, si tu financiamiento se otorgó antes de 2013, bajo un esquema que lo convirtió en impagable, podrás verificar si eres beneficiario del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del cual podrás obtener apoyos adicionales, como son la reducción en la tasa de interés, en la mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de tu deuda”.